«Sube de nivel, no de riesgo», campaña en Alba de Tormes para la prevención de adicciones Se trabajará con los alumnos menores de 18 años en los tres centros educativos locales

EÑE Alba de Tormes Viernes, 10 de octubre 2025, 19:02

Un doble pivote de trabajo, por un lado la concienciación y por otro de recuerdo y promoción de la salud, con el reparto de medio millar de pulseras entre los menores de 18 años de la localidad. Estas pulseras se entregarán en charlas y acciones preventivas que se llevarán a cabo en tres centros educativos de Alba de Tormes.

Este será el punto de partida de la campaña puesta en marcha por la concejalía de Bienestar Social de Alba de Tormes, al frente de la cual está la concejala Lourdes Vaquero, junto con el área homónima de la Diputación, cuya responsable es la diputada Eva Picado. La campaña lleva por nombre «Sube de nivel, no de riesgo» y se pone en marcha con motivo de las cercanas fiestas en honor a Santa Teresa, que arrancan este sábado.

El objetivo principal de ambas instituciones con esta iniciativa es concienciar a los jóvenes menores de 18 años sobre la prevención del consumo de alcohol y las drogodependencias durante las próximas celebraciones. «Aprovechamos las fiestas que van a dar comienzo para que los jóvenes tomen decisiones responsables, sean conscientes de con qué están jugando y ofrecerles alternativas saludables», ha subrayado Vaquero durante su intervención. La campaña se llevará a cabo el fin de semana del 17 de octubre, aunque antes se llevará a los tres centros educativos del municipio para que trabajen con los jóvenes en las tutorías, según ha explicado la concejala de Alba de Tormes.

Por su parte, la diputada de Bienestar Social y Juventud, Eva Picado, argumentó: «La campaña está incluida en el marco de un programa mucho más ambicioso del área de bienestar social. Sabemos, por otras acciones que ya se han realizado, como el programa 'Punto Clave', que los jóvenes sí toman conciencia sobre el consumo y la prevención. También se ha detectado que se plantean evitar los consumos si van a utilizar el coche».