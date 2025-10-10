Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Lourdes Vaquero y Eva Picado, con las pulseras de la campaña. EÑE

«Sube de nivel, no de riesgo», campaña en Alba de Tormes para la prevención de adicciones

Se trabajará con los alumnos menores de 18 años en los tres centros educativos locales

EÑE

Alba de Tormes

Viernes, 10 de octubre 2025, 19:02

Comenta

Un doble pivote de trabajo, por un lado la concienciación y por otro de recuerdo y promoción de la salud, con el reparto de medio millar de pulseras entre los menores de 18 años de la localidad. Estas pulseras se entregarán en charlas y acciones preventivas que se llevarán a cabo en tres centros educativos de Alba de Tormes.

Este será el punto de partida de la campaña puesta en marcha por la concejalía de Bienestar Social de Alba de Tormes, al frente de la cual está la concejala Lourdes Vaquero, junto con el área homónima de la Diputación, cuya responsable es la diputada Eva Picado. La campaña lleva por nombre «Sube de nivel, no de riesgo» y se pone en marcha con motivo de las cercanas fiestas en honor a Santa Teresa, que arrancan este sábado.

El objetivo principal de ambas instituciones con esta iniciativa es concienciar a los jóvenes menores de 18 años sobre la prevención del consumo de alcohol y las drogodependencias durante las próximas celebraciones. «Aprovechamos las fiestas que van a dar comienzo para que los jóvenes tomen decisiones responsables, sean conscientes de con qué están jugando y ofrecerles alternativas saludables», ha subrayado Vaquero durante su intervención. La campaña se llevará a cabo el fin de semana del 17 de octubre, aunque antes se llevará a los tres centros educativos del municipio para que trabajen con los jóvenes en las tutorías, según ha explicado la concejala de Alba de Tormes.

Por su parte, la diputada de Bienestar Social y Juventud, Eva Picado, argumentó: «La campaña está incluida en el marco de un programa mucho más ambicioso del área de bienestar social. Sabemos, por otras acciones que ya se han realizado, como el programa 'Punto Clave', que los jóvenes sí toman conciencia sobre el consumo y la prevención. También se ha detectado que se plantean evitar los consumos si van a utilizar el coche».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Colisión entre dos turismos en Calzada de Don Diego
  2. 2 «Temía que me echaran del trabajo por mi enfermedad»
  3. 3 El Supremo cierra el caso del joven que se despertó en plena penetración: rechaza el recurso de la denunciante y le impone las costas
  4. 4 Se reactiva la compra de kits de emergencia ante la amenaza de apagones
  5. 5 Un trabajador, evacuado en helicóptero tras caer de un andamio en Tarazona de Guareña
  6. 6 Detenida una mujer por realizar hasta once compras con una tarjeta bancaria de la que no era titular
  7. 7 Al menos una mujer herida en la colisión por alcance de dos turismos en la autovía A-62
  8. 8 «La presencia del jabalí y el corzo es un problemón, te lo destrozan todo»
  9. 9 Qué ha ocurrido en Salamanca este jueves 9 de octubre
  10. 10 «Hay zonas en las que entras y piensas que de ahí no sales, pero me quedo con la bondad de las personas»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca «Sube de nivel, no de riesgo», campaña en Alba de Tormes para la prevención de adicciones

«Sube de nivel, no de riesgo», campaña en Alba de Tormes para la prevención de adicciones