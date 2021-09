SOS de Monsagro: sin telefonía varios días y un brote de coronavirus al que no pueden hacer un seguimiento

El alcalde de Monsagro, Francisco Mateos, denunció la situación por la que está pasando el pueblo “con un brote activo de coronavirus y acumulando ya tres días sin ningún tipo de telefonía ya que dependemos totalmente de una sola compañía”.

Desde las tormentas que se produjeron a mediados de esta semana, la antena que da servicio de telefonía —tanto fija como de móviles y datos para Internet— a la localidad de Monsagro dejó de funcionar. “La antena es la vía de conexión al mundo y no funciona”, explicó el alcalde, quien asegura que la expectativa no es buena: “podemos estar así una semana más”, sentenció.

Francisco Mateos afirmó que con varios positivos de coronavirus detectados en el pueblo “los servicios médicos no están disponibles, los rastreadores no pueden localizar a los posibles contactos estrechos, la teleasistencia no funciona, no se puede teletrabajar y los comercios no pueden recibir llamadas ni llamar a proveedores ni cobrar con tarjeta”.

Ante la posibilidad de que el corte en el servicio de telefonía se extienda una semana más, el alcalde de Monsagro aseguró que “medios y soluciones hay y cuando se quiere se ponen, pero cuando quien los necesita es un pueblo pequeño, sin altavoces mediáticos, no se hace nada”, denunció.

Francisco Mateos se pregunta si no es posible “sustituir la antena, desplazar una unidad móvil y más soluciones que no podemos imaginar, pero las hay, no basta con hablar de despoblación en redes sociales y no tomar medidas para reducir los inconvenientes de vivir en la España olvidada”, criticó y reconoció que “no” pueden ofrecerse “como opción de vida ni de turismo en estas condiciones”.