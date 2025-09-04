Sones de fiesta en Cespedosa de Tormes

Imagen de la subida de Nuestra Señora del Carrascal en la víspera de su fiesta.

La carrera de los autos locos o el campeonato local de tiro al plato son algunas de las actividades que los vecinos de Cespedosa de Tormes han podido disfrutar ya como antesala de las fiestas en honor a la Virgen del Carrascal, que llegan este sábado con las actividades organizadas por la asociación juvenil «Cespedosa joven» como arranque. Será la comida popular la primera actividad de la jornada para seguir con la charanga y animar la primera tarde de unas fiestas que se prolongarán del 6 al 10 de septiembre, así como los días 13 y 14 de septiembre.

Ampliar Las danzas serán de nuevo protagonistas dentro de los actos en honor a la patrona de Cespedosa.

Las celebraciones se organizan en torno a la imagen de Nuestra Señora del Carrascal, que subirá a la iglesia parroquial en la tarde del día 7, como es tradición. A pie o a caballo, los fieles se acercarán hasta la ermita para acompañar a la patrona en su recorrido hacia el pueblo, donde presidirá los días 8 y 9 las celebraciones eucarísticas en su honor. No faltarán las respectivas procesiones y las danzas al son de la dulzaina para poner de manifiesto el arraigo del folclore en la localidad. Los niños y jóvenes serán de nuevo protagonistas con los paleos y con otras danzas como las cintas o la cruz. La patrona permanecerá en la iglesia hasta el día 14, festividad de la Santa Cruz, titular de la iglesia, cuando bajará a su ermita para dar por concluidas las fiestas. Ese día habrá una actividad novedosa con la celebración de una nueva comida popular, que será solidaria y buscará fondos para la Asociación Española contra el Cáncer. Los interesados en colaborar, puede retirar los tíquets al precio de 5 euros.

La actividad seguirá de día, y también de noche, de modo que habrá cinco noches de baile nocturno. La primera llegará el sábado con la macrodiscoteca «Cubalibre», a la que seguirá el domingo la orquesta Syra y el lunes, la One Band. El martes por la noche será el turno del DJ Ufos, mientras que la macrodiscoteca «Pandora» será la protagonista de la noche del sábado, día 13. Habrá actividades para los niños y para los mayores ya que, otro espectáculo musical programado para este año será la actuación de Sergio González, «El niño de Boadilla», que cerrará la actividad del día 10, el miércoles de la próxima semana.

El Ayuntamiento de Cespedosa invita a hijos, vecinos y visitantes a disfrutar de todas las propuestas a lo largo de estos días.

EL PROGRAMA

Sábado, día 6

14:30 horas. Comida.

17:30 horas. Charanga «Los Kanallas».

00:00 horas. Macrodiscoteca «Cubalibre».

Domingo, día 7

12:00 horas. Mercado artesanal en la Plaza Mayor.

18:15 horas. Subida de la Virgen del Carrascal.

23:30 horas. Pregón de fiestas y presentación a cargo de Víctor Moro Benito. Presentación de reina y damas.

00:00 horas. Verbena con la orquesta Syra.

Lunes, día 8

09:00 horas. Diana «Dulce despertar».

13:00 horas. Misa y procesión. A continuación, danzas a cargo del grupo Virgen del Carrascal.

17:00 horas. Los quintos del 5 corren las cintas en el camino de la plaza de toros.

19:00 horas. Experiencia en globo con la electrocharanga «Motociclones».

00:00 horas. Orquesta «One band».

Martes, día 9

09:00 horas. Diana «Dulce despertar».

13:00 horas. Misa, procesión y danzas.

17:00 horas. Parque infantil.

23:00 horas. DJ Ufos

23:00 horas. Concurso de disfraces para niños y adultos.

Miércoles, día 10

09:00 horas. Diana «Dulce despertar».

14:30 horas. Comida popular.

18:00 horas. Actuación de Sergio González «El Niño de Boadilla».

Sábado, día 13

00:00 horas. Macrodiscoteca «Pandora».

Domingo, día 14

13:00 horas. Santa misa.

14:30 horas. Comida popular y, a continuación, toros callejeros.

19:00 horas. Bajada de la Virgen a la ermita.