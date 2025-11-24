Solo 25 municipios salmantinos tuvieron más nacimientos que defunciones La mayoría de ellos se sitúan en las zonas próximas a la capital de la provincia. En 22 pueblos, no hubo ni muertes ni alumbramientos en el último año

Alumnos del CEIP Isabel Reina de Castilla, uno de los tres centros escolares que hay en Carbajosa de la Sagrada.

Solo 25 municipios del total de 362 que componen la provincia de Salamanca han tenido en el último año más nacimientos que defunciones, según los últimos datos proporcionados por el Instituto Nacional de Estadística. Una cifra que evidencia la caída poblacional que sufren muchas localidades.

En estos 25 casos se ha registrado lo que se denomina un crecimiento vegetativo positivo, mientras que el 80% del resto de municipios ha reflejado un saldo negativo; es decir, han contabilizado más defunciones que nacimientos durante un año natural. Por otra parte, en 37 municipios este saldo ha quedado en cero debido a que el número de nacimientos y defunciones ha sido el mismo. Y en 22 de ellos no se ha registrado ninguno de estos dos fenómenos demográficos.

La mayoría de los municipios con saldo positivo se concentran en la zona norte y en localidades próximas a la capital salmantina. Encabeza esta lista Carbajosa de la Sagrada, con 25 nacimientos más que defunciones el pasado año, y le siguen otras localidades como Villares de la Reina, Villamayor, Aldeatejada, Doñinos de Salamanca, Monterrubio de la Armuña y Castellanos de Moriscos. Prácticamente todas las comarcas cuentan con algún representante en el apartado de crecimiento vegetativo positivo: La Vellés, Villar de Argañán, Carrascal de Barregas, Castellanos de Villiquera, Espino de la Orbada, Fresno Alhándiga, Mozárbez, Moriscos, Pelabravo, Pozos de Hinojo, Encina de San Silvestre, Topas, Peromingo, Villagonzalo del Tormes, Santiago de la Puebla y Vandunciel.

Saldo cero en 37 casos

Dentro de los datos proporcionados por el INE, 37 municipios salmantinos han obtenido un resultado de cero. Pero resulta llamativo lo que ocurre en 22 de ellos, en los cuales no se ha registrado ni un nacimiento ni un fallecimiento durante el último año. Es el caso de Ahigal de Villarino, Aldeaseca de Alba, Añover de Tormes, Castraz, Encinasola de los Comendadores, Espadaña, Herguijuela del Campo, La Hoya, Martínamor, Negrilla de Palencia, Peralejos de Arriba, Puertas, San Pedro del Valle, Sardón de los Frailes, La Sierpe, Tabera de Abajo, La Tala, Valdemierque, Valverde de Valdelacasa, Villarmuerto, Zamayón y Zarapicos.

El caso de las grandes localidades

En lo referente a las cabeceras de comarca y la capital de la provincia, todas ellas forman parte del 80% de municipios que han reflejado un saldo negativo. Salamanca encabeza la lista con un saldo de 879 fallecimientos más que nacimientos, mientras que en el sur, Béjar, con 113, y Guijuelo, con 17, mantienen esa tendencia negativa. Peñaranda de Bracamonte aparece con 44 defunciones; por su parte, Vitigudino contabiliza 34 en el último año. Finalmente, Ciudad Rodrigo cierra el bloque destinado a los municipios de más de 5.000 habitantes, con un saldo negativo de 91.

Una provincia en recesión

El reparto de nacimientos se concentra en las localidades cercanas a Salamanca, dejando una sangría conforme el estudio se aleja de la capital. En las zonas rurales, los nacimientos son escasos y aumenta el número de defunciones por dos motivos: por un lado, una población más envejecida y, por otro, la falta de nuevos moradores.

207 pueblos sin nacimientos

Dentro de los datos proporcionados se puede observar un reflejo del problema de natalidad que existe en la provincia de Salamanca. Un total de 207 municipios no registraron ni un solo nacimiento durante todo el año pasado. Esta situación se ha dado sobre todo en pequeños pueblos, y en una amplia mayoría de ellos se ha registrado al menos una defunción.

Tres casos de nacimientos sin defunciones

En el caso opuesto se sitúan tres pequeñas localidades salmantinas que han registrado la llegada de neonatos y que han cerrado el periodo de estudio sin un solo fallecimiento. Se trata de Santiago de la Puebla, con dos nacimientos; Valverdón, también con dos nuevos vecinos; y Villar de Argañán, con un nacimiento. Estos tres municipios son los únicos de toda la provincia que pueden presumir de contar con nuevos habitantes sin perder moradores.

Descenso de la natalidad en España

El INE indica en este último informe que la natalidad ha descendido un 0,8% respecto al año anterior. En 2024 se registraron 318.005 nacimientos, mientras que el número de defunciones se mantuvo muy similar, con un leve descenso de seis menos.