El socialista Francisco José Sánchez se perfila como alcalde de Zorita

Este viernes a las 12:30 horas tendrá lugar el pleno extraordinario en el que Verónica Gil Heredia del PSOE tomará posesión del acta como concejal del Ayuntamiento de Zorita de la Frontera. Además en la sesión participarán los concejales socialistas, Francisco José Sánchez Iglesias y Vicente Astudillo Escudero, este último es actualmente el alcalde en funciones desde el pasado jueves en que se formalizó la dimisión del anterior alcalde Pedro Astudillo Terradillos y los dos ediles, Abilio Astudillo y Patricia Ariadna de Felipe, los tres del PP.

Si todo sigue lo previsto, una vez que Verónica Gil sea concejal se producirá la votación para designar un nuevo alcalde para Zorita de la Frontera que será Francisco José Sánchez Iglesias, según fuentes del Grupo Socialista local.

«Vamos a llevarlo lo mejor posible, seguir adelante con lo que se está haciendo, hay muchos proyectos en marcha, está adjudicado ya el proyecto para cubrir el frontón y el del arreglo del camino de Paradinas de San Juan, para la residencia pedimos la ampliación de dos plazas y nos denegaron una, pero queremos volver a pedir otra más», detalla Vicente Astudillo, en alusión al estado actual del Ayuntamiento que quedará en manos de los tres concejales del Grupo Socialista sin oposición.

Una sustituta para tres vacantes

El pleno de Zorita de la Frontera será gobernado por tres concejales de los cinco que corresponderían, en atención a la población de este municipio. Esta circunstancia se ha producido tras la dimisión de un total de los cuatro concejales del Partido Popular que fueron votados en los pasados comicios municipales de 2023. El primero en presentar su renuncia fue el concejal José Félix Lozano en agosto de 2024, como consecuencia entró de concejal Vicente Astudillo en noviembre de 2024. Las dimisiones del anterior alcalde, Pedro Astudillo y de los ediles Abilio Astudillo y Patricia Ariadna de Felipe se produjeron el jueves pasado, quedando tres vacantes de las cuales sólo podrá cubrirse una.