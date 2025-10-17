Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Entrada de concejales y secretario al Ayuntamiento de Zorita. J.H.

El socialista Francisco José Sánchez se perfila como alcalde de Zorita

Verónica Gil Heredia del PSOE tomará posesión del acta de edil del Ayuntamiento

Jorge Holguera Illera

Jorge Holguera Illera

Zorita de la Frontera

Viernes, 17 de octubre 2025, 08:03

Comenta

Este viernes a las 12:30 horas tendrá lugar el pleno extraordinario en el que Verónica Gil Heredia del PSOE tomará posesión del acta como concejal del Ayuntamiento de Zorita de la Frontera. Además en la sesión participarán los concejales socialistas, Francisco José Sánchez Iglesias y Vicente Astudillo Escudero, este último es actualmente el alcalde en funciones desde el pasado jueves en que se formalizó la dimisión del anterior alcalde Pedro Astudillo Terradillos y los dos ediles, Abilio Astudillo y Patricia Ariadna de Felipe, los tres del PP.

Si todo sigue lo previsto, una vez que Verónica Gil sea concejal se producirá la votación para designar un nuevo alcalde para Zorita de la Frontera que será Francisco José Sánchez Iglesias, según fuentes del Grupo Socialista local.

«Vamos a llevarlo lo mejor posible, seguir adelante con lo que se está haciendo, hay muchos proyectos en marcha, está adjudicado ya el proyecto para cubrir el frontón y el del arreglo del camino de Paradinas de San Juan, para la residencia pedimos la ampliación de dos plazas y nos denegaron una, pero queremos volver a pedir otra más», detalla Vicente Astudillo, en alusión al estado actual del Ayuntamiento que quedará en manos de los tres concejales del Grupo Socialista sin oposición.

Una sustituta para tres vacantes

El pleno de Zorita de la Frontera será gobernado por tres concejales de los cinco que corresponderían, en atención a la población de este municipio. Esta circunstancia se ha producido tras la dimisión de un total de los cuatro concejales del Partido Popular que fueron votados en los pasados comicios municipales de 2023. El primero en presentar su renuncia fue el concejal José Félix Lozano en agosto de 2024, como consecuencia entró de concejal Vicente Astudillo en noviembre de 2024. Las dimisiones del anterior alcalde, Pedro Astudillo y de los ediles Abilio Astudillo y Patricia Ariadna de Felipe se produjeron el jueves pasado, quedando tres vacantes de las cuales sólo podrá cubrirse una.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 20 años acusado de agredir sexualmente a su vecina de 13 en una urbanización del alfoz
  2. 2 Adiós al buen tiempo: la AEMET avisa del día en el que las lluvias volverán a Salamanca
  3. 3 Un superbólido ilumina el cielo de Salamanca
  4. 4 La Junta inicia el pago del anticipo de las ayudas de la PAC, con 74,9 millones para Salamanca
  5. 5 Luis Mari, 80 años y 300.000 kilómetros en las piernas: «Los del pueblo dicen que estoy loco»
  6. 6 Controlados dos incendios forestales declarados este jueves en Pozos de Hinojo y en El Cabaco
  7. 7 El único pueblo de Castilla y León cuyo termómetro estuvo bajo cero este miércoles
  8. 8 Qué ha ocurrido en Salamanca este jueves 16 de octubre
  9. 9 De Salamanca al espacio: tecnología láser para limpiar la basura espacial
  10. 10 Los médicos de Urgencias trasladan su sensación de agobio tras un verano duro

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El socialista Francisco José Sánchez se perfila como alcalde de Zorita

El socialista Francisco José Sánchez se perfila como alcalde de Zorita