Sin poder ver la televisión, así llevan dos semanas los vecinos de este municipio salmantino

El calvario de los vecinos de Topas con la mala calidad de la señal de televisión que reciben sigue dos semanas después de haber comenzado a denunciar la situación. A pesar de haber protestado “por todas partes”, como aseguran los usuarios y el Consistorio, la situación sigue igual.

Encender la televisión supone enfrentarse a la incertidumbre de si alguna de las cadenas de televisión generalistas se verán, o a mitad de la emisión se pixelará la imagen, o incluso se fundirá a negro, imposibilitando el seguimiento de cualquier programa.

“Nos han dicho que no saben muy bien qué ocurre para que la señal que llega a nuestro repetidor desde Valdunciel sea tan débil, que no logra una buena visibilidad para los usuarios”, aseguran desde el Ayuntamiento. Otra de las sugerencias que han recibido en estos días es que “cambiemos el repetidor y no estamos dispuestos, porque fue una inversión de más de 28.000 euros que pagó el municipio. Quién haya averiado el sistema deberá hacerse cargo del arreglo porque nosotros no hemos sido”, inciden desde el Consistorio de la localidad.

En Topas no es la primera vez que se enfrentan a este tipo de situaciones en los últimos años. Una de las últimas y más llamativas se produjo en la Navidad de 2018, con la entrada en funcionamiento del 4G, que produjo un problema de funcionamiento en las televisiones del municipio de tal calibre que dejó a las cerca de mil personas que pasaban esos días en la localidad sin poder ver la programación especial de las teles.