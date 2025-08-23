Sigue la puesta a punto de Santa Teresa: toca restaurar las andas del Santo Brazo La pieza está en mal estado y es de madera dorada y plateada, así como policromada

Los trabajos de puesta a punto del importante patrimonio religioso del Carmelo en Alba de Tormes vinculados con Santa Teresa siguen adelante y lo hacen con uno de los elementos más singulares de la villa ducal como son las andas sobre las que sale en procesión la reliquia del Santo Brazo cada 15 de octubre por las calles de la localidad.

Se prevé que los trabajos de restauración comiencen después del 15 de octubre, fiesta de Santa Teresa de Jesús y día en el que cada año procesiona, por la tarde, la reliquia del Santo Brazo a hombros de los integrantes de la Hermandad de Santa Teresa en Alba de Tormes.

Las andas procesionales fueron realizadas con motivo del Centenario Teresiano de 1914, aunque estrenadas al año siguiente, el día 15 de octubre de 1915. Se trata de una pieza de madera que mide dos metros y sesenta centímetros de altura y un metro y veinticinco centímetros en cada uno de sus lados. Es obra del escultural valenciano Miguel Romeu y la policromía corresponde a Vicente Torrent, siguiendo las indicaciones de los carmelitas Gabriel de Jesús y Salvador de la Madre de Dios.

El estado de conservación que presenta la obra está íntimamente relacionado con el período de tiempo que la obra ha estado expuesta a los causantes del deterioro natural, como las oscilaciones de temperatura y humedad y envejecimiento de los materiales.

La pieza fue una donación de la ciudad de Valencia y según los datos que se poseen fue abonada con una suscripción popular.

Las restauradoras Carmen Diego y Carmina Fernandez van a ser las encargadas de llevar a cabo esta puesta a punto. Se trata de una talla de madera con numerosísimas grietas en todo el conjunto. Además también se han detectado la pérdida de parte de los dedos de los ángeles portadores y también en los angelotes dorados. Presenta grietas longitudinales muy visibles en las nubes que corresponden a uniones de piezas, así como roturas y desuniones e incluso el desplazamiento del escudo que porta el angelote dorado de la derecha.

En el aspecto pictórico los problemas incluyen levantamiento de los estratos, parte del soporte de madera a la vista, repintes en la zona dorada, así como suciedad superficial en las túnicas de los ángeles y ennegrecimiento de los elementos de plata. Existen zonas afectadas por la proximidad de alguna fuente de calor que ha aportado un oscurecimiento de la capa de dorado.

La primera revisión de la pieza antes de su restauración también ha detectado que buena parte de los daños que presentan las esculturas policromadas son producidos por el envejecimiento natural de los materiales,.