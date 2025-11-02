De Sieteiglesias a Marrakech para cumplir un reto solidario: «Queremos demostrar que, desde un pueblo pequeño, también se pueden hacer cosas grandes» Javier Santos Sánchez y José Amores Sánchez recorrerán más de 1.700 kilómetros por tierras marroquíes a bordo de un Citroën Saxo con más de 300.000 kilómetros en la aventura 'Chatarras Raid'

EÑE / Francisco Martín Sieteiglesias de Tormes Domingo, 2 de noviembre 2025, 10:24

«Queremos demostrar que desde un pueblo pequeño también se pueden hacer cosas grandes». Así de contundente habla Javier Santos Sánchez, vecino de Sieteiglesias de Tormes, a escasas horas de comenzar una aventura que difícilmente olvidará. Junto a su primo José Amores Sánchez, recorrerá más de 1.700 kilómetros por tierras marroquíes a bordo de un Citroën Saxo del año 2001 con más de 300.000 kilómetros. Todo ello con motivo de su participación en la aventura solidaria 'Chatarras Raid', un reto que comenzará hoy en Tánger y concluirá el 7 de noviembre en Marrakech.

El objetivo, según ellos, no es ganar ni siquiera competir. «Lo importante es llegar a la meta, ayudar en lo que se pueda y vivir algo diferente», explica Javier, con la mezcla de nervios y emoción de quien está a punto de cumplir un sueño.

La idea de esta aventura surgió hace unos meses. «Fue José quien me lo propuso tras cumplir 40 años. Me dijo que quería hacer algo especial, algo que recordara siempre. Poco a poco, y con el apoyo de nuestras familias y amigos, le hemos ido dando forma. Él se ha encargado de preparar el coche y yo de la parte organizativa», asegura Javier.

El Citroën Saxo ha pasado por un proceso de «puesta a punto artesanal». José, mecánico de profesión, se ha encargado de adaptar el vehículo a las exigencias del desierto y a los requisitos de la organización. De este modo, lleva ruedas especiales para circular por pistas de tierra y arena, además de enganches reforzados y una eslinga por si se quedan atrapados. También han incorporado un depósito de gasolina adicional, imprescindible para las etapas más largas, en las que no hay gasolineras durante cientos de kilómetros. A eso se suman una caja de herramientas básica, repuestos esenciales, una batería auxiliar e incluso una pala «por si toca cavar un poco para salir del paso», bromea José.

Más allá del coche, la preparación para la aventura incluye todo lo necesario para sobrevivir durante seis días en el desierto. Aunque no tienen mucho espacio en el vehículo, «llevamos sacos de dormir, tiendas de campaña y algo de ropa más abrigada para las primeras noches, que suelen ser más frías», explica Javier.

En cuanto a la alimentación, «la organización nos proporciona el desayuno y la cena, pero la comida del día tenemos que buscarla nosotros», indica. Ante posibles emergencias, «llevamos jamón ibérico en sobres, huevos y patatas, e incluso una sartén para cocinar sobre la marcha. Aunque la idea es ir encontrando supermercados, hay que estar preparados para cualquier situación», añade.

Cada noche dormirán en campamentos provisionales que monta la organización. Solo la última jornada se alojarán en un hotel en Marrakech, donde finalizará la aventura. «Queremos llevar el nombre de Sieteiglesias hasta otro continente y demostrar que, aunque la vida te lleve por otros caminos, las raíces siempre tiran», dice Javier.