La Sierra de Francia busca fomentar el emprendimiento

Miércoles, 19 de noviembre 2025

La iniciativa Proyecto Provincia de CEOE CEPYME Salamanca abre su tercer espacio, tras Vitigudino y Peñaranda, destinado a fomentar el emprendimiento y ayudar a las administraciones locales a tejer redes empresariales en estos municipios. En esta ocasión, será La Alberca donde la organización empresarial ponga a disposición de toda la Sierra de Francia una oficina «que ayude a las zonas rurales a tener un servicio empresarial reconocido, a dar información y formación y a canalizar las propuestas que llegan a estos consistorios», señaló Manuel Prieto, vicepresidente de CEOE CEPYME.

Un servicio gratuito que puede servir para la fusión de sinergias y poner en marcha una herramienta «para que la mirada de la ciudad se vuelque en el mundo rural y que sean un actor más, porque las instituciones tenemos que estar y ayudar en la medida de lo posible y, a veces, no podemos llegar más allá», recalcó el regidor albercano, Miguel Ángel Luengo. Tanto Luengo como Soledad Álvarez, alcaldesa de Mogarraz presente en el acto de presentación de esta propuesta, pusieron de manifiesto la necesidad de ofrecer servicios a los vecinos que viven en estos municipios.

«Muchas veces, aquellos que quieren emprender se quejan de falta de información y con esta iniciativa van a poder contar con ella de primera mano», indicaba Álvarez. «Hace falta encontrar profesionales, por ejemplo, para arreglos de fontanería; no hablamos ya de obras o construcciones, sino de cuestiones del día a día que dificultan la vida en las zonas rurales», expuso Luengo. Por su parte, la alcaldesa de Mogarraz indicó que incluso los ayuntamientos, en ocasiones, tienen que recurrir a empresas de la capital charra «o prescindir de solicitar ciertas subvenciones porque no encontramos quién nos pueda hacer ese trabajo».

Con esta iniciativa, los pueblos de esta comarca aspiran a seguir luchando contra la despoblación, «sin olvidar que, aunque nuestro pilar fundamental es el turismo, no podemos olvidar que hay gente que vive en nuestros pueblos; tenemos que mirar hacia sus necesidades y facilitar que las familias tengan una vivienda y los recursos necesarios en cuanto a servicios públicos y privados para apostar por establecerse aquí. Necesitamos a esos pequeños empresarios para muchos sectores; sin ellos, por ejemplo, no podemos rehabilitar viviendas para nuevos habitantes», declaraban ambos regidores municipales. La oficina de CEOE CEPYME estará en el Consistorio de La Alberca los miércoles, en horario de 9 a 14 horas, y en el futuro se ofrecerán cursos y formaciones.