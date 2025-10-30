Vitigudino celebra su primer pleno tras seis meses de parón administrativo

D. Sánchez Vitigudino Jueves, 30 de octubre 2025, 20:31 Comenta Compartir

Tras seis meses de parón, el salón de plenos del Ayuntamiento de Vitigudino acogió nuevamente una sesión plenaria y con novedades. La primera, la presencia de la nueva secretaria que ostenta esta responsabilidad, y también por ser el primer pleno después de la renuncia a sus delegaciones del concejal de Ciudadanos, José Antonio Pérez Blanco, quien hasta el mes de agosto ostentó las delegaciones de Hacienda y Desarrollo Local y la primera tenencia de alcaldía.

Precisamente, la nueva distribución del equipo de Gobierno fue uno de los primeros temas de la sesión. La popular Luisa de Paz preguntó, durante el punto de debate de la sesión del último pleno celebrado en abril, quién ocupaba las funciones desempeñadas hasta ahora por Pérez Blanco. El alcalde socialista, Javier Muñiz, respondió que él mismo asume las áreas de Hacienda y que Santiago Vicente queda como único teniente de alcalde. En ese mismo punto, el edil Daniel Alonso pidió la corrección de una votación al no figurar de manera correcta el resultado, «ya que yo me abstuve».

En el orden del día aparecían dos puntos incorporados por petición del grupo municipal de Ciudadanos. El primero de ellos, sobre los festivos locales, que serán el 4 y 5 de junio con motivo del Corpus. De Paz recalcó su sorpresa «porque la propuesta venga de un concejal y no de la alcaldía».

El segundo punto hacía mención a la colocación de luminarias en el camino que comunica desde las afueras de Santa Ana hasta las piscinas. El concejal del PSOE, Daniel Alonso, planteó una enmienda en la que detallaba algunas cuestiones como el uso de sensores de movimiento para mejorar la eficiencia energética o la colocación de puntos de descanso. La propuesta no se añadió al escrito aprobado, que sí indica que se solicitará un estudio sobre cómo debería llevarse a cabo esa iluminación.

La parte final del pleno fue tensa, primero con la enumeración de dos sentencias judiciales. La popular María José Vicente pidió que se «informe de todas, no solo de algunas» y el alcalde aseveró que «se revisarán todas y se traerán, pero hasta ahora no ha habido plenos y estas han llegado esta semana». Con relación a la firma de convenios de colaboración, Pérez Blanco pidió «que pasen por comisión primero».