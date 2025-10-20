Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los espectaculares candelabros del siglo XVIII y estilo Meissen. EÑE

El sepulcro de Santa Teresa recupera dos valiosos candelabros del siglo XVIII

Son piezas de factura rococó y estilo Meissen que estaban colocadas durante muchos años en el transparente del arco de a mármol blanco que acoge el sepulcro

EÑE

Alba de Tormes

Lunes, 20 de octubre 2025, 19:29

Comenta

El trabajo de restauración de distintas piezas artísticas vinculadas con Santa Teresa de Jesús y su sepulcro no cesa. Así, las últimas en haber recuperado su esplendor son del siglo XVIII y hacía muchos años que no se podían contemplar.

Se trata de una pareja de candelabros de pared con sus correspondientes ménsulas sobredoradas. El doble conjunto es de estilo rococó y combina una figura de porcelana de un cisne con un soporte de bronce sobredorado. Sus medidas aproximadas son 55 centímetros de altura. El cisne de porcelana, con detalles azules y verdes en su base, es la pieza central de la luminaria.

Los candelabros con figuras de cisnes son una temática recurrente en la historia de la porcelana, especialmente popular en la porcelana de Meissen, inspirada en el famoso «servicio del cisne» del siglo XVIII diseñado por Johann Joachim Kändler. Este tipo de porcelana está considerada la más antigua de Europa y fue fundada en 1710.

Las piezas están ubicadas en los muros laterales, en el transparente del arco de a mármol blanco que acoge el sepulcro de Santa Teresa de Jesús. De allí se retiraron cuando se colocaron los relicarios del corazón y el Santo Brazo.

El tratamiento de restauración al que se han sometido las piezas ha incluido el desmontaje de las porcelanas de sus bases metálicas, la limpieza de los cisnes de porcelana y también la limpieza de los candelabros de latón dorado, una labor que ha incluido la retirada de los restos de cera de las piezas. Asimismo, se han limpiado los dorados y se ha llevado a cabo el pulido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Dolor en el pueblo por el adiós a un comercio con más de cien años: «Ha llegado el momento, cierro tranquila»
  2. 2 Fallece Agustín Martín, destacado miembro de la Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad
  3. 3 Sin rastro de la furgoneta sospechosa que, según un mensaje viral, intentaba llevarse niños en Villamayor
  4. 4 Tres heridos tras salirse un coche de la carretera en Guijuelo
  5. 5 Identificados en Salamanca los dos jóvenes que pedían dinero para una falsa asociación de niños sordos
  6. 6 El trastorno poco común que obliga a Morante de la Puebla a retirarse
  7. 7 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 20 de octubre
  8. 8 Gran despliegue policial hasta el after de la Cuesta de Sancti Spíritus por una acalorada pelea
  9. 9 Interceptado y detenido un hombre en un taxi por almacenar drogas para después traficar con ellas
  10. 10 Desaparecidos localizados con vida en Salamanca: el esfuerzo conjunto que devuelve la esperanza

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca El sepulcro de Santa Teresa recupera dos valiosos candelabros del siglo XVIII

El sepulcro de Santa Teresa recupera dos valiosos candelabros del siglo XVIII