El sepulcro de Santa Teresa recupera dos valiosos candelabros del siglo XVIII Son piezas de factura rococó y estilo Meissen que estaban colocadas durante muchos años en el transparente del arco de a mármol blanco que acoge el sepulcro

EÑE Alba de Tormes Lunes, 20 de octubre 2025, 19:29 Comenta Compartir

El trabajo de restauración de distintas piezas artísticas vinculadas con Santa Teresa de Jesús y su sepulcro no cesa. Así, las últimas en haber recuperado su esplendor son del siglo XVIII y hacía muchos años que no se podían contemplar.

Se trata de una pareja de candelabros de pared con sus correspondientes ménsulas sobredoradas. El doble conjunto es de estilo rococó y combina una figura de porcelana de un cisne con un soporte de bronce sobredorado. Sus medidas aproximadas son 55 centímetros de altura. El cisne de porcelana, con detalles azules y verdes en su base, es la pieza central de la luminaria.

Los candelabros con figuras de cisnes son una temática recurrente en la historia de la porcelana, especialmente popular en la porcelana de Meissen, inspirada en el famoso «servicio del cisne» del siglo XVIII diseñado por Johann Joachim Kändler. Este tipo de porcelana está considerada la más antigua de Europa y fue fundada en 1710.

Las piezas están ubicadas en los muros laterales, en el transparente del arco de a mármol blanco que acoge el sepulcro de Santa Teresa de Jesús. De allí se retiraron cuando se colocaron los relicarios del corazón y el Santo Brazo.

El tratamiento de restauración al que se han sometido las piezas ha incluido el desmontaje de las porcelanas de sus bases metálicas, la limpieza de los cisnes de porcelana y también la limpieza de los candelabros de latón dorado, una labor que ha incluido la retirada de los restos de cera de las piezas. Asimismo, se han limpiado los dorados y se ha llevado a cabo el pulido.