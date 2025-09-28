Santiz disfruta con el mercado medieval de sus fiestas Las celebraciones en honor a San Miguel terminarán este lunes con las citas religiosas

EÑE / Francisco Martín Santiz Domingo, 28 de septiembre 2025, 20:17 Comenta Compartir

Los vecinos del municipio de Santiz han participado este domingo en su mercado medieval, incluido dentro del programa de las fiestas en honor a San Miguel elaborado por el Consistorio. En este sentido, la cita ha reunido media docena de puestos con artículos artesanales.

Además, a lo largo de la jornada, ha habido diferentes talleres participativos y una llamativa exhibición de reptiles. Las celebraciones concluirán este lunes, 29 de septiembre, con los actos religiosos, que comenzarán a partir de las 12:00 horas.