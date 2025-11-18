Santiago Lobato, ganador de la Garrocha de Plata del próximo Carnaval del Toro de Miróbriga Santiago fue un habitual con su presencia en los encierros de los 80 y 90

El Carnaval del Toro 2026 sigue añadiendo nombres a la lista de protagonistas de los días previos a la gran fiesta de Ciudad Rodrigo. En esta ocasión se trata del ganador de la Garrocha de Plata de 2026, que entregará la Peña El Caballo durante el acto de su pregón el día 6 de febrero. El elegido ha sido Santiago Lobato Fandiño.

Santiago Lobato Fandiño nació en 1957 en la finca de Texadillo,en el término municipal de El Bodón. Amante de los caballos desde muy jovencito le tocaba ir montado a caballo a la escuela por el cordel de las merinas para llegar a El Bodón. Estuvo trabajando durante más de 20 años de mecánico en uno de los talleres más importantes de Ciudad Rodrigo.

Pero donde mejor se ha encontrado siempre ha sido realizando las faenas del campo y por eso cuando tuvo la oportunidad, al jubilarse su padre, no dudó en volver a Texadillo. Y allí se jubiló como antes también lo habían hecho anteriormente su abuelo y su padre. Su afición al caballo y a las faenas de campo le llevaron a ser uno de los habituales en todos los encierros de la comarca durante los 80 y 90, y donde no fallaba nunca era en los de los carnavales de Ciudad Rodrigo y los del noveno de San Felices de los Gallegos ,donde encontró el amor. Sigue, hoy en día, disfrutando junto a sus hijos y nietos de su afición al caballo.

Santiago toma el relevo de Álvaro Matías Martín, quien recibió esta distinción en la última edición del Carnaval del Toro, fechas en la que las asociaciones y peñas aprovechan para entregar sus galardones a personas destacadas en el mundo del toro, el caballo y su vinculación con Ciudad Rodrigo.