Santa Marta de Tormes presenta la cuarta exposición del proyecto 'Arte y Biodiversidad en la Isla del Soto' La muestra se podrá ver hasta el 18 de enero de 2026

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes continúa apostando por la conexión entre arte y naturaleza con el proyecto 'Arte y Biodiversidad en la Isla del Soto'. Este programa tiene como objetivo poner en valor uno de los espacios naturales más emblemáticos del municipio a través de distintas propuestas artísticas. En este contexto, se ha inaugurado la cuarta exposición del proyecto en la Sala Delibes, que podrá ser visitada hasta el próximo 18 de enero de 2026.

La inauguración ha contado con la presencia del concejal de Turismo, Juan Carlos Bueno, quien ha estado acompañado por el comisario del proyecto, José Fuentes, y varios de los artistas participantes. Bueno ha destacado que esta cuarta edición invita a los visitantes a redescubrir la Isla del Soto a través de las miradas de dieciséis artistas nacionales que han plasmado su visión creativa sobre la biodiversidad del lugar.

«La respuesta positiva que hemos tenido en las tres ediciones anteriores nos anima a seguir con este proyecto, que encaja perfectamente con el entorno de la isla», ha comentado Juan Carlos Bueno.

El comisario de la exposición, José Fuentes, ha explicado que en esta cuarta edición los artistas han trabajado con diversas disciplinas, como la fotografía, el collage, la ilustración digital, el dibujo, el grabado, la pintura, la poesía visual y las técnicas mixtas. Cada uno de ellos ha abordado el paisaje de la isla desde su propia perspectiva, creando una muestra que, según Fuentes, «entrelaza con la riqueza de la fauna y la flora de la Isla del Soto».

En concreto, cada artista se ha adentrado en este paisaje desde su propio lenguaje y sensibilidad, enriqueciendo la colección. «Todas ellas comparten un mismo gesto: aceptar el reto de transformar en imágenes la resonancia de lo vivido en contacto directo con la Isla. Como ya hemos señalado en ocasiones anteriores, el tema nunca se agota, sino que se multiplica: es un germen fértil, un conjunto de esporas que se expanden y terminan germinando en esta sala en forma de experiencias visuales únicas», ha explicado José Fuentes.

La exposición está abierta al público de miércoles a sábado, de 11:30 a 14:00 horas y de 16:30 a 18:30horas, y los domingos de 11:30 a 14:00 horas. Esta nueva muestra refuerza la oferta cultural de Santa Marta de Tormes, un municipio que continúa enriqueciéndose con propuestas artísticas de calidad a tan solo diez minutos de la ciudad de Salamanca.