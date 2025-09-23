Santa Marta suma 4 cámaras al control de tráfico en sus accesos La localidad ya cuenta con 43 dispositivos repartidos en nueve zonas del municipio. Los nuevos sistemas se han instalado en Signo XXV y Prado de los Guzmanes

El concejal de Seguridad, Jesús Hernández, junto a la rotonda de Matacán en la que se han incorporado nuevas cámaras de control de tráfico.

EÑE Santa Marta de Tormes Martes, 23 de septiembre 2025, 19:06 Comenta Compartir

El Consistorio del municipio transtormesino ha instalado cuatro nuevas cámaras de control de tráfico que en este caso prestarán su servicio al entorno de la urbanización Signo XXV, que está ubicada en uno de los accesos principales a Santa Marta desde la capital y junto a la carretera de Madrid, así como a la zona residencial denominada Prado de los Guzmanes, que se encuentra junto a la Avenida de la Serna y el río Tormes.

Se trata de un nuevo paso en el proyecto que se inició en el año 2020 para reforzar la seguridad en los distintos núcleos urbanos del municipio.

El trabajo que lleva cabo el Consistorio para este objetivo municipal en esta ocasión se ha extendido a la glorieta Base Aérea de Matacán, una de las que mayor volumen de trafico distribuye y canaliza a diario, como punto de entrada del municipio. donde ya están operativos dos dispositivos, y a la glorieta de la Unión Deportiva Santa Marta, donde se ha habilitado otros dos.

Con estas nuevas cámaras ya son un total de 43 las que se han distribuido por nueve núcleos de población, extendiendo con esta iniciativa del Consistorio de la localidad transtormesina el proyecto de seguridad de manera progresiva por todo el municipio.

Este es un objetivo que, como explicó el alcalde, David Mingo: «Iremos logrando de forma paulatina debido a los costes que supone para el Ayuntamiento, ya que hasta el momento hemos invertido en este proyecto unos 300.000 euros. La intención es que haya la máxima cobertura posible en Santa Marta de Tormes para dar respuesta al compromiso que adquirimos con los vecinos que reclamaban más seguridad en las calles».

Las nuevas cámaras de control de tráfico que se han instalado en el entorno de Signo XXV y Prado de los Guzmanes, junto con las cámaras que en el mes de agosto se habilitaron para dar servicio a la zona de las urbanizaciones denominadas: Los Sauces, Los Olivos y Almendares, han supuesto para el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes una inversión total de 18.147 euros.

Además de las ocho últimos dispositivos que se han instalado para dar servicio a tres zonas residenciales, cabe recordar que la urbanización La Fontana cuenta con un total de trece dispositivos de control de tráfico. Por su parte Valdelagua cuenta con cinco cámaras al igual que Villas de Valdelagua, mientras que Aldebarán suma siete dispositivos y Átyka tres.

El proyecto de refuerzo de la seguridad en Santa Marta ha llegado también a la calle Norte y a la calle Ávila, donde se han instalado dos cámaras.