Santa Marta reordena el tráfico tras la Escuela Infantil

El Consistorio de Santa Marta de Tormes ha comenzado las obras de reordenación del tráfico en el entorno de la Escuela Municipal Infantil y la Escuela de Idiomas. Un proyecto que contempla abrir al tráfico la calle Francisco Maldonado, en la trasera de ambos centros, y sumar nuevas plazas de aparcamiento.

En concreto, las obras consisten en añadir toda la señalización horizontal necesaria para indicar la nueva ordenación, así como la señalización vertical correspondiente. Además, la zona de tierra delimitada con bordillo, se ha hormigonado para habilitar un nuevo aparcamiento con seis plazas.

«El objetivo es evitar en la medida de lo posible los colapsos de vehículos en las zonas más sensibles de Santa Marta. Esta es una de ellas, no solo por la Escuela de Idiomas y la Escuela Infantil, sino también por la proximidad de diferentes instalaciones deportivas, colegios y piscina. Estamos hablando de un entramado de calles por el que circulan a diario miles de coches y donde en los últimos años se han habilitado nuevos aparcamientos para no congestionar las entradas y salidas en las horas punta», ha explicado la concejal de Obras, Marta Labrador.

Por su parte, Juan Carlos Bueno, concejal de Comercio, ha recordado también la importancia de «dar mayor fluidez al tráfico en el centro del municipio, así como más posibilidades de aparcamiento, para beneficiar también a todos los establecimientos locales».

La reordenación del tráfico y los nuevos aparcamientos de Francisco Maldonado suponen una inversión total de 13.308 euros que se sufragarán con cargo al Fondo de Cooperación Local de la Junta que, en la última convocatoria, ha concedido a Santa Marta una subvención total de 280.110 euros que permitirán ejecutar 10 proyectos. Esta obra da continuidad a un proyecto que se inició en el 2023 también en la calle Francisco Maldonado para descongestionar el tráfico. Una vez finalizados los trabajos, la calle contará con un total de 57 aparcamientos.