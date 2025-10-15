Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La edil de Obras, Parques y Jardines, Marta Labrador, con el mobiliario nuevo. EÑE

Santa Marta renueva el mobiliario urbano en tres zonas del municipio

El Consistorio instala 32 bancos y 20 papeleras en Valdelagua, Fontanica y la avenida Segovia

EÑE

Santa Marta de Tormes

Miércoles, 15 de octubre 2025, 19:07

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha llevado a cabo una renovación significativa del mobiliario urbano en varias zonas del municipio, con el objetivo de mejorar la comodidad y la limpieza en los espacios públicos más transitados. Gracias a una serie de inversiones de 5.000 y 8.641 euros, financiadas por el Fondo de Cooperación Local y el Fondo de Cohesión Territorial de la Junta de Castilla y León, el Consistorio ha instalado un total de 32 nuevos bancos y 20 papeleras en las inmediaciones de la urbanización Valdelagua, Fontanica y la avenida Segovia.

En concreto, con los 5.000 euros procedentes del Fondo de Cooperación Local, se han colocado veinticinco bancos de madera en la carretera de Naharros y otras calles cercanas. En cuanto a los 8.641 euros del Fondo de Cohesión Territorial, han permitido instalar en la urbanización Valdelagua tres bancos de fundición y veinte papeleras de farola, mientras que en la avenida de Segovia se han colocado cuatro bancos de colores.

«Además de la revisión y el mantenimiento frecuente del mobiliario urbano, también incorporamos nuevo equipamiento en las zonas de mayor demanda, como en este caso, donde se refuerzan las áreas con mayor flujo de personas», ha destacado la concejala de Obras, Parques y Jardines, Marta Labrador.

Estas mejoras se suman a las instalaciones realizadas en enero de este año en la Isla del Soto, donde se habilitaron diez mesas de picnic y cinco bancos rústicos; además de las cinco papeleras que se distribuyeron por distintos puntos del municipio.

