Santa Marta registra su 'Villa Navideña' en la Oficina Española de Patentes y Marcas El Ayuntamiento consolida de manera oficial esta cita que el pasado año recibió más de 33.000 euros

EÑE/ Paula Zorita Santa Marta de Tormes Martes, 14 de octubre 2025, 07:00 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha iniciado el procedimiento para registrar la marca 'Santa Marta Villa Navideña' en la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM), un órgano dependiente del Ministerio de Industria y Turismo, con el objetivo de proteger legalmente el nombre y garantizar la continuidad de este proyecto que en pocos años se ha convertido en un referente navideño en la provincia, que tan solo el pasado año recibió más de 33.000 visitas.

El registro, tramitado a través de la Alcaldía del Ayuntamiento como órgano de contratación, se ha llevado a cabo en el marco de «servicios de entretenimiento, actividades culturales, celebración de exposiciones y promoción de lugares de interés turístico».

El alcalde de Santa Marta, David Mingo, explicó que el paso de registrar la marca responde a la necesidad de proteger una iniciativa que el municipio ha impulsado con fuerza durante los últimos años.

«Hemos tomado la decisión de registrar como marca 'Santa Marta Villa Navideña' porque no queremos que alguien copie la idea, lo llame del mismo modo y nos impida seguir llamándolo así. Es un proyecto de futuro, porque ya en 2021 dimos el primer paso para ir convirtiendo el municipio en un lugar obligado de visita en esa entrañable época del año». «Desde el Consistorio queremos que siga creciendo y de ahí que queramos consolidarlo también de manera oficial para no tener ningún problema legal», explicó. «Santa Marta ya es referente en Navidad y queremos que continúe siéndolo», añadió Mingo.

Un referente navideño en la provincia

'Santa Marta Villa Navideña', que comenzó a celebrarse hace ya tres ediciones como proyecto en firme, se ha consolidado como una de las citas más esperadas de la Navidad en el alfoz salmantino. Cada año transforma la Plaza de España y su entorno en un poblado temático con más de 200 elementos decorativos, figuras gigantes, cascanueces, casitas de estilo nórdico, bastones de caramelo, iluminación especial, photocalls, atracciones, food trucks y una completa programación de talleres, conciertos y actividades familiares.

En cada edición, la villa recibe miles de visitas de vecinos y visitantes de toda la provincia, lo que ha contribuido a dinamizar el comercio local y reforzar la imagen de Santa Marta como destino navideño. Desde el Ayuntamiento, varios equipos ya trabajan con antelación en la planificación decorativa y la programación de actividades para las próximas fiestas.

Además, en una de las últimas sesiones plenarias, el Ayuntamiento aprobó la incorporación de 20.000 euros a los trabajos que se van a realizar en la iniciativa 'Santa Marta Villa Navideña' para la edición de este año. Según avanzó el regidor municipal: «Hemos recibido una subvención destinada a esta iniciativa con al que queremos desarrollar un proyecto lumínico en la Isla del Soto».

Con el registro de la marca, el consistorio pretende blindar el nombre y reforzar la identidad de un evento que se ha convertido en una seña de identidad del municipio y un símbolo de su dinamismo cultural y turístico.