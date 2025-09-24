Santa Marta refuerza la seguridad vial en la urbanización de La Fontana con once reductores de velocidad

EÑE Santa Marta de Tormes Miércoles, 24 de septiembre 2025, 18:32 | Actualizado 18:58h. Comenta Compartir

El Consistorio de Santa Marta de Tormes sigue reforzando la seguridad vial en los distintos núcleos urbanos del municipio con la ejecución de medidas dirigidas a proteger tanto a vehículos como a peatones de los posibles excesos de velocidad.

En esta ocasión, el Consistorio refuerza la seguridad en el entorno de la urbanización La Fontana con la instalación de once reductores de velocidad. Se trata de reductores prefabricados de caucho que han supuesto una inversión total de más de 9.000 euros que se han sufragado con fondos propios.

Además, también se está habilitando señalización vertical en cada una de las tres entradas a la urbanización -Centro Comercial La Fontana, glorieta Puerta de Santa Marta y calle Oporto-, para anunciar a los conductores la existencia de los nuevos resaltos, recordar la presencia de niños en toda la zona, así como la obligatoriedad de no sobrepasar los 20 kilómetros por hora de velocidad.

«Hemos dado respuesta a las demandas de los vecinos que nos han trasladado quejas por el exceso de velocidad en tres de las vías más concurridas de la urbanización. En concreto, en la avenida Edimburgo, avenida Fontana y el paseo del Parque Fluvial, que son calles próximas a diferentes instalaciones deportivas y que están diseñadas con rectas prolongadas que pueden llegar a favorecer esos excesos», ha explicado Jesús Hernández, concejal de Tráfico.

Las tres calles son de doble sentido de circulación, con una mediana de separación de sentidos en el caso de la avenida Fontana y el paseo del Parque Fluvial, por lo que se instalarán los reductores en la entrada de la avenida Fontana, a lo largo del paseo del Parque Fluvial, y en el tramo final de la avenida Edimburgo. Diez de ellos de un solo carril y uno de doble carril en el paseo.