Santa Marta, primer municipio salmantino en usar pistolas táser La Policía Local ha comenzado la formación teórico-práctica del uso de este dispositivo. Esta herramienta apenas se utiliza en media docena de localidades de la Región

Miembros de la Policía Local de Santa Marta, durante el inicio de la formación teórica en el uso del táser.

EÑE Santa Marta de Tormes Lunes, 24 de noviembre 2025, 19:56 Comenta Compartir

Las dependencias de la Policía Local de Santa Marta de Tormes acogieron la inauguración de la formación teórica y práctica que permitirá a los agentes utilizar el dispositivo táser, un nuevo recurso de defensa y seguridad ciudadana que el Ayuntamiento incorporará próximamente al equipamiento policial. Con esta iniciativa, el municipio se convertirá en el único de la provincia de Salamanca en dotar a su cuerpo de seguridad local de esta herramienta, utilizada en apenas media docena de localidades de Castilla y León.

La formación incluye contenidos tanto teóricos como prácticos, orientados no solo al manejo del dispositivo, sino también a comprender las posibles respuestas fisiológicas que puede provocar en distintas personas según su condición física. Asimismo, se instruye a los agentes en los cuidados y atenciones necesarias tras su uso, con el fin de garantizar una actuación segura y proporcional en situaciones que requieran su empleo.

El concejal de Policía, Jesús Hernández, destacó el carácter obligatorio de esta capacitación y la necesidad de actualizarla anualmente. «La formación es totalmente obligatoria e incluye una parte práctica que debe repetirse una vez al año para garantizar que los agentes estén adecuadamente preparados para disponer de este equipamiento. En Castilla y León apenas hay media docena de municipios en los que la Policía Local dispone de una táser, por lo que Santa Marta es pionera en incorporarlo, con el que perseguimos fundamentalmente reforzar la seguridad ciudadana», señaló.

Una vez concluido el periodo de instrucción y superados los trámites administrativos correspondientes, la táser pasará a formar parte del material operativo de la plantilla. Su porte se efectuará por turnos: cada día será un agente voluntario quien asuma la responsabilidad de llevarla, aunque el sistema podrá modificarse y asignarse de forma aleatoria si la situación lo requiere.

La formación está siendo impartida por un agente que el pasado mes de octubre se desplazó a Torrejón de Ardoz para recibir la capacitación habilitada para instructores. Allí completó un programa de tres días que incluyó el estudio de la tecnología y las especificaciones del dispositivo, prácticas básicas y avanzadas, simulaciones de escenarios reales, así como ejercicios de demostración pedagógica y gestión de grupos.

Con esta iniciativa, Santa Marta da un paso más en la modernización de su Policía Local y en la adopción de nuevas herramientas que, según el Consistorio, buscan mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo y reforzar la protección ciudadana.