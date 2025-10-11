Santa Marta potencia el uso del parque infantil de la plaza del Ángel con una carpa protectora Del medio centenar de parques del municipio más de treinta están pensados para niños. Por ahora ya se han instalado una decena de carpas en ellos para protegerlos del clima

El Consistorio de Santa Marta de Tormes ha finalizado la instalación de la cubierta de protección en el parque infantil de la plaza del Ángel con el objetivo de proteger a los más pequeños de las inclemencias meteorológicas.

Se trata de una estructura protectora que ha supuesto una inversión total de 48.300 euros que se han sufragado con cargo al Fondo de Cooperación Económica Local General de la Junta de Castilla y León.

La instalación que se ha ejecutado en el recinto de ocio para los más pequeños de la localidad es una estructura modular de aluminio y sin cortinas, realizada en lona de PVC en cuatro colores acorde con la decoración infantil de los parques.

La estructura está anclada a un bloque de una decena de zapatas de hormigón que garantizan la seguridad de los más pequeños y protege por sus características a los usuarios de este espacio de juego de los rayos UVA y de la humedad.

Este parque es uno de los más céntricos y concurridos de la localidad por su ubicación, al lado de la travesía y la ribera del Tormes, y a escasos metros de la parroquia y los espacios comerciales tradicionales.

«Poco a poco vamos dando respuesta a los vecinos de los distintos barrios de Santa Marta de Tormes instalando estas cubiertas que han sido bien acogidas por las familias. Nos permiten ampliar la temporada de uso de los parques ya que protegen de la lluvia y del sol, por lo que, de forma progresiva, y según nuestras posibilidades, iremos llevando estas estructuras a otros espacios de juego. Además de la protección, intentamos que las carpas se integren con el propio decorado de los parques», explicó Marta Labrador, concejal de Obras, Parques y Jardines.

De los más de medio centenar de parques que hay distribuidos por los distintos núcleos residenciales de Santa Marta, algo más de treinta son espacios de juego dirigidos a los más pequeños.

En los últimos años, y de forma paulatina, se han podido instalar cerca de una decena de cubiertas para proteger a los niños del sol y la lluvia y garantizar además una mayor durabilidad de los elementos de juego así como un mayor número de horas de utilización de los espacios de juego, al ampliarse el rango de tiempo evitando los fenómenos meteorológicos que bloquean de otra manera el uso.