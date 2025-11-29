Santa Marta organizará tres celebraciones de Nochevieja los días 29, 30 y 31 La primera será la de los mayores, la segunda la destinada a los niños y la tercera será la general

El Consistorio de Santa Marta de Tormes contempla dentro de la programación Navideña actividades como la Nochevieja de mayores, la Nochevieja infantil y la Nochevieja de la juventud.

La Nochevieja para los mayores del municipio se desarrollará en el edificio Sociocultural el lunes 29 de diciembre y dará comienzo a las 17:00 horas con una sesión de bingo. Tras la sesión de juego se ha previsto que a las 19:00 horas suenen las campanadas y las uvas anticipadas acompañadas de roscón y cava, que darán paso al baile para los veteranos del municipio presentes en la cita festiva con la orquesta Ritual.

Los más pequeños del municipio transtormesino podrán disfrutar de su tradicional celebración de la fiesta adelantada de Nochevieja el día 30 de diciembre en la carpa de la plaza de España. La programación dará comienzo a las 18:30 horas con el espectáculo Funky Super Disco y contempla también campanadas y gominolas para los asistentes.

Por último, el día 31 a partir de las 00:30 horas se celebrará la que se ha denominado en la programación festiva «Nochevieja de la juventud y la eterna juventud» que contará con la orquesta Kronos y DJ Ramos Ferra en la carpa de la plaza Tierno Galván. La entrada es libre hasta completar el aforo y contempla también las campanadas con reparto de gominolas.

Las tres celebraciones de Nochevieja son eventos destacados de la programación navideña municipal que este año se organiza en tres bloques: 'La Navidad de los Niños', 'Cultura en Navidad' y 'Mercado Navideño'. Todas las actividades que tendrán lugar en la carpa instalada junto al Ayuntamiento serán gratuitas. Entre los eventos destacados se incluyen pasacalles, espectáculos de circo y teatro familiar, cuentacuentos y visitas guiadas a los museos locales y a la Isla del Soto. También se celebrarán la papanoelada motera, la recepción de los Reyes Magos los días 3 y 4 de enero, culminando con la tradicional Cabalgata de Reyes.