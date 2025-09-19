Santa Marta ofrece hasta una decena de actividades en su oferta cultural a los vecinos Habrá, desde talleres de fotografía, hasta de escritura y una amplia variedad de citas teatrales

El Consistorio de Santa Marta de Tormes ha abierto el plazo para inscribirse en las actividades culturales que se han programado para el nuevo curso y que darán comienzo en octubre. El éxito registrado en la programación del año pasado, ha hecho que la Concejalía de Cultura vuelva a apostar por un programa similar con una oferta para todos los grupos de edad.

Las actividades a disposición de los vecinos que se celebrarán de octubre a junio de manera quincenal son las siguientes: se ha programado un taller de escritura creativa que se celebrará los jueves de 19:00 a 21:00 horas y que dará comienzo el 2 de octubre, además del Club de Lectura, que continúa los martes de 19:30 a 21:00 horas y que arranca el 14 de octubre.

Por otro lado, habrá un taller de fotografía digital los lunes de 17:00 a 19:00 horas que comienza el 6 de octubre y una tertulia de teatro que se celebrará los martes de 18:00 a 20:00 horas desde el 7 de octubre.

La Concejalía de Cultura también ha programado un taller de restauración de muebles que se celebrará de manera semanal los lunes en dos sesiones, de 16:00 a 18:00 y de 18:00 a 20:00 horas con un coste de 30 euros. Además, a lo largo del año la Biblioteca Antonio Nebrija seguirá acogiendo presentaciones de libros y exposiciones.

Uno de los libros que se presentará este año todavía con fecha por determinar, será «Una casa junto al río» de Jeray Recio Ruiz y ambientado en Santa Marta. También continúan las sesiones de cuentacuentos que se celebrarán hasta el mes de mayo coincidiendo con el calendario escolar para niños a partir de 4 años a las 18:30 horas, y de bebecuentos para niños de 6 a 36 meses y que se celebrarán a las 18:00 horas.

«Como cada año nos ajustamos a las demandas de los vecinos y repetimos aquellas actividades que tienen una buena acogida. El teatro es parte importante de la programación cultural, con diferentes espectáculos», ha señalado la concejala de Cultura, Silvia González.

Teatro y música durante todo el año

Santa Marta continúa adherida a la red de Circuitos Escénicos, promovida por la Junta de Castilla y León, así como Provincia a Escena de La Salina. Además, la Escuela Municipal de Música y Danza ofrece también sus disciplinas.