Alumnos del taller de fotografía del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes. EÑE

Santa Marta ofrece hasta una decena de actividades en su oferta cultural a los vecinos

Habrá, desde talleres de fotografía, hasta de escritura y una amplia variedad de citas teatrales

EÑE

Santa Marta de Tormes

Viernes, 19 de septiembre 2025, 17:41

El Consistorio de Santa Marta de Tormes ha abierto el plazo para inscribirse en las actividades culturales que se han programado para el nuevo curso y que darán comienzo en octubre. El éxito registrado en la programación del año pasado, ha hecho que la Concejalía de Cultura vuelva a apostar por un programa similar con una oferta para todos los grupos de edad.

Las actividades a disposición de los vecinos que se celebrarán de octubre a junio de manera quincenal son las siguientes: se ha programado un taller de escritura creativa que se celebrará los jueves de 19:00 a 21:00 horas y que dará comienzo el 2 de octubre, además del Club de Lectura, que continúa los martes de 19:30 a 21:00 horas y que arranca el 14 de octubre.

Por otro lado, habrá un taller de fotografía digital los lunes de 17:00 a 19:00 horas que comienza el 6 de octubre y una tertulia de teatro que se celebrará los martes de 18:00 a 20:00 horas desde el 7 de octubre.

La Concejalía de Cultura también ha programado un taller de restauración de muebles que se celebrará de manera semanal los lunes en dos sesiones, de 16:00 a 18:00 y de 18:00 a 20:00 horas con un coste de 30 euros. Además, a lo largo del año la Biblioteca Antonio Nebrija seguirá acogiendo presentaciones de libros y exposiciones. 

Uno de los libros que se presentará este año todavía con fecha por determinar, será «Una casa junto al río» de Jeray Recio Ruiz y ambientado en Santa Marta. También continúan las sesiones de cuentacuentos que se celebrarán hasta el mes de mayo coincidiendo con el calendario escolar para niños a partir de 4 años a las 18:30 horas, y de bebecuentos para niños de 6 a 36 meses y que se celebrarán a las 18:00 horas.

«Como cada año nos ajustamos a las demandas de los vecinos y repetimos aquellas actividades que tienen una buena acogida. El teatro es parte importante de la programación cultural, con diferentes espectáculos», ha señalado la concejala de Cultura, Silvia González.

Teatro y música durante todo el año

Santa Marta continúa adherida a la red de Circuitos Escénicos, promovida por la Junta de Castilla y León, así como Provincia a Escena de La Salina. Además, la Escuela Municipal de Música y Danza ofrece también sus disciplinas.

