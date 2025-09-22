Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El concejal de Comercio, Juan Carlos Bueno, durante sus visita a las obras. EÑE

Santa Marta mejora la seguridad peatonal del camino de Carbajosa con nuevo acerado

El Consistorio instala una barandilla protectora en su enlace con la avenida de Madrid

EÑE

Santa Marta de Tormes

Lunes, 22 de septiembre 2025, 17:47

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha finalizado las obras de acondicionamiento del camino de Carbajosa en su entronque con la avenida de Madrid. La actuación ha permitido habilitar un nuevo acerado en el lado derecho de la vía en sentido ascendente, además de instalar una barandilla protectora para reforzar la seguridad de los peatones en el acceso, justo a la salida de la rotonda.

El concejal de Comercio, Juan Carlos Bueno, ha señalado durante su visita que «estos trabajos dan continuidad al acerado construido hace menos de tres años junto al parque de Signo XVV, con el objetivo de garantizar la seguridad vial en una zona muy transitada». El camino conecta con áreas comerciales y diferentes instalaciones públicas, lo que incrementa su uso peatonal.

La obra ha consistido en excavar la zona ajardinada y levantar el pavimento anterior para construir un bordillo de hormigón rematado con baldosas. También se han rebajado aceras para mejorar la accesibilidad, redistribuido señales, colocado una valla perimetral y pintado un nuevo paso de peatones, situado unos metros más alejado de la rotonda de la avenida Madrid.

La inversión asciende a 34.845 euros, financiados con cargo al Plan de Cooperación Bienal 2022-2023 de la Diputación de Salamanca.

