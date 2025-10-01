Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La edil Marta Labrador en la nueva rampa del auditorio. EÑE

Santa Marta mejora la accesibilidad del auditorio Enrique de Sena

Se ha construido una rampa que permite llegar al escenario sin barreras arquitectónicas

EÑE

Santa Marta de Tormes

Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:15

El Consistorio de la localidad transtormesina ha completado las obras para mejorar la accesibilidad del Auditorio Enrique de Sena que han consistido en la construcción de una rampa que permitirá a las personas de movilidad reducida llegar hasta el escenario.

En concreto, se ha habilitado una rampa de 6x1 metros con doble barandilla que enlaza directamente la zona de butacas con la zona de escena, de forma que se facilita la movilidad del público y los actores.

«En el auditorio no solo se programan representaciones teatrales, sino que se imparten charlas, se celebran todo tipo de actividades culturales y se organizan festivales y eventos que requieren subidas y bajadas frecuentes al escenario. Por eso hemos sustituido las escaleras de acceso por una rampa que permita a todas las personas, sea cuál sea su condición física, moverse con facilidad en todos los espacios del auditorio», explicó Marta Labrador, concejal de Obras de Santa Marta de Tormes.

La rampa ha supuesto una inversión cercana a los 6.000 euros que se han sufragado con cargo al Plan Bienal de la Diputación de Salamanca.

A esta mejora de la accesibilidad se suma la limpieza profunda que está realizando el Ayuntamiento para tener a punto el auditorio de cara a la programación del nuevo curso.

Una limpieza exhaustiva que contempla labores tanto en la zona del escenario, como en la zona de las butacas de los espectadores, centrándose en suelos, paredes, tapicería, focos y cortinas.

