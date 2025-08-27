Santa Marta instala cuatro nuevas cámaras de control de tráfico en tres urbanizaciones El municipio dispone ya de un total de 39 sistemas operativos en distintas zonas. Las recién estrenadas dan servicio a Los Sauces, Almendares y Los Olivos

El Consistorio de la localidad transtormesina ha puesto en marcha una nueva fase del proyecto que se inició en el 2020 para reforzar la seguridad en los distintos núcleos urbanos del municipio. Una iniciativa municipal que, en esta ocasión, ha llegado al entorno de las urbanizaciones Los Sauces, Almendares y Los Olivos gracias a la instalación de cuatro cámaras de control de tráfico.

En concreto, dos de los nuevos dispositivos se han habilitado en la calle Juan El Jardinero, mientras que los otros dos se han instalado en la calle Los Olivos. La nuevas cámaras se suman a las 35 ya existentes, lo que hacen un total de 39 dispositivos distribuidos por siete núcleos de población de Santa Marta de Tormes que, de forma progresiva, seguirá reforzando la seguridad en otras áreas del pueblo.

«Poco a poco seguimos avanzando en un proyecto que se inició hace cinco años y en el que hemos invertido una cantidad cercana a los 300.000 euros. Sigue en pie el compromiso de este Ayuntamiento con los ciudadanos que reclamaban más seguridad, un objetivo que esperamos cumplir al cien por cien de forma paulatina prestando especial atención a las zonas más transitadas del pueblo», señaló el alcalde de Santa Marta de Tormes, David Mingo.

Recapitulando, además de las cuatro nuevas cámaras recientemente instaladas en el entorno de Almendares, Los Olivos y Los Sauces, la urbanización La Fontana cuenta con un total de trece dispositivos de control de tráfico siendo el punto del municipio que cuenta con mayor volumen.

Las últimas se sumaron al servicio el pasado mes de abril, cuando se colocaron ocho nuevos sistemas, 6 cámaras simples distribuidas en la esquina de la calle Sintra, el Paseo del Parque Fluvial, dos en la avenida de Edimburgo, y dos en la calle Nápoles y otras dos cámaras con visualizador de matrículas en las proximidades del Supeco y en la confluencia de la avenida de La Serna con la avenida La Fontana. Por su parte la urbanización Valdelagua cuenta con cinco cámaras al igual que Villas de Valdelagua, mientras que la zona urbana de Aldebarán suma siete dispositivos y Átyka cuenta ya con otros tres. El proyecto de refuerzo de la seguridad en Santa Marta ha llegado también a las calles Norte y Ávila, con dos cámaras.