Santa Marta innovará en su Villa Navideña con un proyecto de iluminación para la Isla del Soto La localidad ha sumado 178.000 euros a su presupuesto por mayores ingresos

EÑE Santa Marta de Tormes Jueves, 14 de agosto 2025, 18:43

La localidad de Santa Marta de Tormes ha sumado a su presupuesto del ejercicio un total de 178.500 euros por mayores ingresos, algo que permitirá dotar con más liquidez un total de 18 partidas presupuestarias. La medida ha sido aprobada en una sesión plenaria extraordinaria y urgente con 15 votos favorables, del PP y PSOE, y la abstención de la edil de Santa Marta Decide.

Entre las partidas más llamativas ha destacado la incorporación de 20.000 euros a los trabajos que se van a realizar en la iniciativa de la Villa Navideña del municipio para la edición de este año, unas actividades incluidas en el área de Turismo. Tal como ha adelantado el alcalde, David Mingo: «Hemos recibido una subvención destinada a esta iniciativa con la que queremos ampliarla con un proyecto lumínico hacia la Isla del Soto».

Otra de las partidas a la que se destinará el dinero contará con 18.000 euros para el fomento del comercio en el periodo navideño. Asimismo, se han reservado 16.000 para realizar cursos de hostelería en el último trimestre del año.

En el bloque de obras se contemplan 50.000 euros para la reparación de vías públicas y otros 10.000 para el capítulo de alumbrado. Para renovar zonas verdes se añaden otros 6.000 euros al capítulo preexistentes y 7.000 al de arreglos de los parques municipales. La suma de fondos también llega a la reparación de maquinaria para mantenimiento de medio ambiente, con otros 2.500 euros, en tanto que la reparación de maquinaria para instalaciones y vías públicas añadirá a sus fondos otros 4.000 euros,

Los arreglos de la maquinara de la agrupación de Protección Civil y sus instalaciones contarán con 4.500 euros y las reparaciones de la maquinaria de la Policía Local tendrán una cantidad adicional de 3.000 euros.

Las actividades de la Semana de la Movilidad recibirán 5.000 euros más y para las actividades del área de infancia, mayores y juventud en los periodos de Halloween y Nochevieja habrá 9.500 euros. Las actividades deportivas hasta final de año también se suplementarán con 2.000 euros.

Por otra parte, se ha previsto una dotación de 15.000 euros para la puesta a punto de la piscina climatizada.