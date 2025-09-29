Santa Marta inicia la puesta a punto de las zonas ajardinadas de la plaza Comuneros Se retocarán hasta siete espacios con una inversión de más de 18.000 euros

EÑE Santa Marta de Tormes Lunes, 29 de septiembre 2025, 18:55 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Santa Marta ha comenzado los trabajos de remodelación de la plaza Comuneros que se centrarán principalmente en las distintas zonas ajardinadas que, junto con el parque infantil, conforman este céntrico espacio. En concreto, el Consistorio invertirá 18.121 euros del Fondo de Cooperación Económica Local General de la Junta de Castilla y León en rehabilitar las siete zonas verdes con las que cuenta la plaza.

«El objetivo es sanear los jardines y mejorar la estética de un espacio muy concurrido ya que, además de contar con un parque infantil cubierto, está muy próximo a otros edificios municipales como el Edificio Sociocultural, la Escuela de Idiomas o la Escuela Infantil. La idea es retirar toda la vegetación en mal estado para incorporar nuevos ejemplares y especies arbustivas», explicó Marta Labrador, concejal de Parques y Jardines.

Los trabajos consisten en el acondicionamiento del terreno y la retirada y recebado del césped en aquellas superficies que lo necesiten, así como el aporte de tierra vegetal, la instalación de tela antihierba y la reforma del sistema de riego. Además, se limpiarán los parterres, se podarán aquellos ejemplares arbóreos que lo necesiten y se retirarán los setos y arbustos en mal estado así como los árboles enfermos, secos o con riesgo de caída.

Por otro lado, se incorporarán a las zonas ajardinadas de la plaza Comuneros nuevos parterres arbustivos y con plantas aromáticas, así como plantas tapizantes. También se sumarán nuevas especies como el lino de Nueva Zelanda, festuca, acebo, magnolios, ginkgo biloba, ciprés de Leyland, aligustre y soyate