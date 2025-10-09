Santa Marta incorpora cuatro pasos de peatones inteligentes en la avenida de Madrid El sistema cuenta con algoritmos de IA que facilitan la obtención de pruebas en accidentes

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha puesto en marcha un nuevo dispositivo de seguridad vial con la instalación de cuatro pasos de peatones inteligentes en la avenida de Madrid, una de las arterias más concurridas del municipio. La intervención busca reducir la probabilidad de atropellos y mejorar la protección de los peatones que circulan por esta vía céntrica.

Los equipos incorporan señalización con iluminación LED integrada que se activa cuando los sensores detectan la presencia de personas en el cruce, aumentando la visibilidad para los conductores y la capacidad de reacción en situaciones de riesgo. Cada paso está equipado además con dos cámaras de detección, lo que suma un total de ocho cámaras destinadas a vigilar el comportamiento en el paso y registrar las incidencias.

El sistema cuenta con algoritmos de Inteligencia Artificial que permiten un seguimiento automatizado y facilitan la obtención de pruebas en caso de accidente, según informó el Consistorio. Junto a las cámaras se ha instalado un lector de matrículas que complementa las medidas de control y refuerza la respuesta ante infracciones o siniestros.

Jesús Hernández, concejal de Tráfico, explicó que la elección de la avenida de Madrid responde a su elevada afluencia de peatones y vehículos, además de las recomendaciones de la Policía Local. «Hemos seleccionado este punto como piloto; si la evaluación técnica y los resultados son satisfactorios, se prevé ampliar el sistema a otros lugares sensibles del municipio», señaló.

La actuación ha supuesto una inversión de 18.142 euros, financiada con cargo al Fondo de Cooperación Local de la Junta de Castilla y León dentro de la convocatoria de 2024, que dotó a Santa Marta con 280.110 euros para ejecutar diez proyectos municipales. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento persigue combinar tecnología y prevención para mejorar la movilidad y la seguridad urbana. Los resultados se comunicarán públicamente tras las pruebas y la puesta en marcha.