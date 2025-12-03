Santa Marta impulsa una red contra la soledad Crea un proyecto intergeneracional junto a la Universidad de Salamanca

El Ayuntamiento de Santa Marta se suma, por segundo año consecutivo, al proyecto impulsado por la Universidad de Salamanca para abordar la soledad no deseada, un fenómeno que afecta de manera creciente a distintos grupos de población. En esta edición, la iniciativa unirá a los mayores del programa de envejecimiento activo del municipio con estudiantes del Grado de Criminología para crear una Red de Agentes Intergeneracionales Comunitarios.

La concejala de Bienestar Social, Mari Cruz Gacho, ha recordado que la colaboración del pasado año, centrada en el edadismo, evidenció «las ventajas y beneficios del trabajo conjunto entre generaciones». Según ha explicado, los estudiantes enriquecen sus investigaciones gracias a experiencias reales, mientras que los mayores encuentran un espacio para expresar sus inquietudes y buscar soluciones a problemas como la soledad.

El proyecto se encuentra en su primera fase, en la que un centenar de alumnos realiza encuestas a pie de calle para elaborar un diagnóstico sobre la situación en Santa Marta. Paralelamente, diez mayores del municipio han recibido formación en la Universidad, mientras que los estudiantes completarán próximamente sesiones prácticas en el Edificio Sociocultural.

De cara al segundo cuatrimestre, está prevista la constitución formal de la Red de Agentes Intergeneracionales Comunitarios, cuyos miembros definirán su estructura, funciones y objetivos. Para ello, recorrerán los recursos locales con el fin de identificar servicios, espacios de encuentro, programas municipales y redes de apoyo útiles.

La última fase incluirá una evaluación participativa que permita medir el impacto del proyecto. Gacho ha adelantado que: «Si los resultados son positivos, la iniciativa podría extenderse a otros municipios».