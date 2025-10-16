Santa Marta impulsa una nueva programación trimestral para dinamizar los centros educativos

EÑE Santa Marta de Tormes Jueves, 16 de octubre 2025, 18:43 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes, a través de la concejalía de Educación, ha puesto en marcha una completa programación trimestral destinada a reforzar las actividades educativas de los centros escolares de Infantil y Primaria del municipio. Esta iniciativa se desarrollará hasta diciembre en los colegios Miguel Hernández, Carmen Martín Gaite y San Blas, así como en la Escuela Municipal Infantil y la guardería del colegio San Blas.

En este sentido, la programación se ha organizado para que cada colegio reciba dos sesiones mensuales, mientras que las escuelas municipales infantiles disfrutarán de una sesión trimestral, todas con una duración aproximada de una hora.

Así, las actividades arrancarán este lunes 20 de octubre en el colegio Carmen Martín Gaite con un taller temático de Halloween. Además, durante el mes de octubre, los alumnos de Primaria tendrán la oportunidad de conocer la biblioteca municipal Antonio de Nebrija mediante el juego de pistas 'Fuga de letras'. Esta actividad permitirá a los niños descubrir el funcionamiento de este espacio cultural y hacerse usuarios de sus instalaciones.

En noviembre, los colegios conmemorarán el Día Internacional del Niño con una yincana dirigida a todos los centros. También, los alumnos de 5º de Primaria del colegio Carmen Martín Gaite participarán en un escape room titulado 'Las maletas perdidas', que concluirá con una fiesta temática ochentera. Por otro lado, los niños de 2º de Primaria realizarán un taller de manualidades para elaborar su propia cometa de otoño.

La programación de diciembre estará marcada por la Navidad, que será la protagonista del escape room temático que llevará a los alumnos de los tres colegios a la Villa Navideña. Además, los alumnos de Infantil participarán en un taller de manualidades basado en esta festividad.

Para cerrar la programación trimestral, los niños de la Escuela Municipal Infantil y de la guardería del colegio San Blas disfrutarán de un taller musical donde los instrumentos serán los grandes protagonistas. Con este programa, el Ayuntamiento refuerza su compromiso con la educación y el desarrollo integral de los más pequeños, apostando por actividades que combinan el aprendizaje y la diversión.