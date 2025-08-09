Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

El alcalde, David Mingo, y la concejala de Obras, Marta Labrador, durante una visita a la actuación en la urbanización Villas de Valdelagua. EÑE

Santa Marta impulsa la mejora de la red de abastecimiento en Villas de Valdelagua

La intervención, que responde a una demanda de los vecinos, supone una inversión de 123.000 euros

EÑE

Santa Marta de Tormes

Sábado, 9 de agosto 2025, 18:27

El Ayuntamiento de Santa Marta ha dado inicio a una importante obra de renovación parcial de la red de abastecimiento en la urbanización Villas de Valdelagua, con una inversión total de 123.423 euros. Esta actuación, financiada con cargo al remanente de tesorería municipal, responde a una demanda histórica de los vecinos y supone un paso significativo en la mejora de la infraestructura hidráulica local.

En concreto, los trabajos se están llevando a cabo en las calles Lago y Carpa, así como en sus respectivas conexiones con las calles Tenca, Barbo y Truchas, además de la avenida Prado Pocito.

Esta zona residencial ha sufrido en los últimos años continuas averías en el suministro de agua debido al envejecimiento de las instalaciones, lo que ha generado malestar entre los residentes.

El alcalde de Santa Marta de Tormes, David Mingo, ha destacado la importancia de esta actuación, afirmando que «da respuesta a las demandas de los vecinos de esta zona residencial que en los últimos años se veían afectados por continuas averías, unas averías que zanjaremos con esta modernización de la red». Asimismo, Mingo ha subrayado que esta obra es «un paso más hacia la renovación total del abastecimiento de la urbanización, un proyecto que debemos ir haciendo poco a poco pero que sin duda es una prioridad para nosotros».

En cuanto a las labores técnicas, los operarios están procediendo a la demolición del pavimento existente y a la preparación del terreno mediante la extensión de arena para el asentamiento de las nuevas tuberías. Además, se están instalando válvulas, desagües, acometidas, hidrantes y demás elementos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento del sistema hidráulico. Una vez concluidas estas tareas, se procederá a la reposición del firme en los tramos de calle afectados por la intervención.

La red de abastecimiento de Villas de Valdelagua se estructura a partir del depósito situado en la calle Lago, que se alimenta a su vez de los depósitos generales ubicados en las cercanías del camino de Calvarrasa. Se trata de una red ramificada, en la que el suministro se distribuye a través de distintos ramales que parten desde esa calle principal hacia las vías adyacentes.

