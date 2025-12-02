Santa Marta impulsa el comercio local con el concurso navideño de escaparates

EÑE Santa Marta de Tormes Martes, 2 de diciembre 2025, 18:06 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes, a través de la concejalía de Turismo y Comercio, y la asociación de empresarios 'Quédate en Santa Marta' han presentado una nueva edición del concurso de decoración navideña de escaparates, una iniciativa que se ha consolidado como una cita imprescindible en el calendario festivo del municipio. El concejal de Comercio, Juan Carlos Bueno, acompañado por miembros de la junta directiva de la asociación, destacó la importancia de este certamen para dinamizar el tejido comercial local y reforzar la imagen navideña de la localidad.

La decoración de los escaparates se suma este año a la amplia ornamentación artesanal de la Villa Navideña, que reúne más de 300 elementos elaborados a mano, junto con una cuidada iluminación que transforma las calles en un recorrido lleno de color y ambiente festivo. En este contexto, Bueno animó a todos los comercios a participar, subrayando que «la decoración del escaparate da visibilidad a nuestros comercios y crea un ambiente festivo que se suma al creado por el Ayuntamiento, animando a vecinos y visitantes a comprar en nuestras tiendas y a consumir en nuestros bares y restaurantes».

El concurso contará con tres premios económicos destinados a reconocer el esfuerzo y la creatividad de los establecimientos participantes. El primer premio estará dotado con 300 euros, el segundo con 200 euros y el tercero con 100 euros. Podrán participar tanto los comerciantes asociados como aquellos que no formen parte de 'Quédate en Santa Marta', fomentando así la implicación de todo el sector empresarial.

Los escaparates permanecerán decorados del 10 de diciembre al 7 de enero de 2026. Los establecimientos interesados deberán inscribirse antes de las 22:00 horas del 15 de diciembre, enviando la solicitud disponible en las bases del concurso , descargables en la página web de Turismo Santa Marta y del Ayuntamiento; al correo 'quedateensantamarta@gmail.com'.

El jurado estará presidido por el concejal de Comercio y Turismo, e integrado también por Marta Gil, presidenta de la asociación de empresarios, un especialista en escaparatismo y un representante del sector hostelero. De este modo, valorarán especialmente el trabajo artesanal, la creatividad y la composición.