Santa Marta celebrará su II Día de las Familias en la Isla del Soto el 27 de septiembre El evento está organizado por el Consistorio y la Asociación contra el Cáncer

El próximo sábado 27 de septiembre se celebrará, en la Isla del Soto, la segunda edición del Día de las Familias que organizan conjuntamente la Asociación Contra el Cáncer en Salamanca y el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes.

El Consistorio se ha volcado en la organización para que todas las familias que lo deseen disfruten de una mañana de convivencia.

El estreno de la jornada será a las 11:30 horas y contará con el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, Ángel Losada, el alcalde de Santa Marta de Tormes, David Mingo, y miembros de la Corporación. La programación incluye una mañana de juegos, música y diversión, además de una paella solidaria, amenizada toda la jornada con la música de la charanga Queloquesband.

A partir de las 12:00 horas darán comienzo las actividades para toda la familia, desde los más mayores, con juegos tradicionales, hasta los más pequeños, con pintacaras o hinchables. Primero será el turno de las sesiones de zumba y baile en línea para todos los asistentes. Estará incluida la canción del verano «Bailando al sol con crema», banda sonora de la flashmob que tuvo lugar en julio en la Plaza Mayor de Salamanca. Seguidamente, a partir de las 13:00 horas, tendrán lugar los juegos familiares inclusivos de golf, de figuras, la pesca al pato, 4 en raya gigante, el paracaídas, caza al topo, esquíes…

A las 14:30 horas llegará la paella solidaria. Es necesario adquirir un ticket con antelación por un precio de 5 euros. Están disponibles hasta el viernes 26 en la sede de la asociación en Salamanca y se pueden adquirir también los días 24 y 26 de septiembre entre las 13:00 y las 14:00 horas en la sede de la Junta Local de la Asociación de Santa Marta.