Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La celebración del Día de la Familia del pasado año. EÑE

Santa Marta celebrará su II Día de las Familias en la Isla del Soto el 27 de septiembre

El evento está organizado por el Consistorio y la Asociación contra el Cáncer

EÑE

Santa Marta de Tormes

Jueves, 18 de septiembre 2025, 20:48

El próximo sábado 27 de septiembre se celebrará, en la Isla del Soto, la segunda edición del Día de las Familias que organizan conjuntamente la Asociación Contra el Cáncer en Salamanca y el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes.

El Consistorio se ha volcado en la organización para que todas las familias que lo deseen disfruten de una mañana de convivencia.

El estreno de la jornada será a las 11:30 horas y contará con el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer, Ángel Losada, el alcalde de Santa Marta de Tormes, David Mingo, y miembros de la Corporación. La programación incluye una mañana de juegos, música y diversión, además de una paella solidaria, amenizada toda la jornada con la música de la charanga Queloquesband.

A partir de las 12:00 horas darán comienzo las actividades para toda la familia, desde los más mayores, con juegos tradicionales, hasta los más pequeños, con pintacaras o hinchables. Primero será el turno de las sesiones de zumba y baile en línea para todos los asistentes. Estará incluida la canción del verano «Bailando al sol con crema», banda sonora de la flashmob que tuvo lugar en julio en la Plaza Mayor de Salamanca. Seguidamente, a partir de las 13:00 horas, tendrán lugar los juegos familiares inclusivos de golf, de figuras, la pesca al pato, 4 en raya gigante, el paracaídas, caza al topo, esquíes…

A las 14:30 horas llegará la paella solidaria. Es necesario adquirir un ticket con antelación por un precio de 5 euros. Están disponibles hasta el viernes 26 en la sede de la asociación en Salamanca y se pueden adquirir también los días 24 y 26 de septiembre entre las 13:00 y las 14:00 horas en la sede de la Junta Local de la Asociación de Santa Marta.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El entrañable pueblo de Castilla y León que dejó una huella imborrable en Begoña Gómez
  2. 2 30 casos en todo el país y dos en Salamanca: Lucas, el niño con déficit de merosina
  3. 3 Morante no falla a su plaza de La Glorieta y regresa en Salamanca
  4. 4 Se entrega el sospechoso de atropellar a una pareja en Gran Vía y abandonar el coche en Tejares
  5. 5 Gran movilización por un incendio declarado en una vivienda de la calle del Jerte de Béjar
  6. 6 La primera baja en los carteles de la Feria de Salamanca
  7. 7 Mario Simón, nuevo técnico de Unionistas
  8. 8 «Vamos a por los 106»
  9. 9 Manzanares ya tiene sustituto en La Glorieta
  10. 10 No pierdas el tiempo: esta es la única forma de conseguir trabajo en Mercadona

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Santa Marta celebrará su II Día de las Familias en la Isla del Soto el 27 de septiembre

Santa Marta celebrará su II Día de las Familias en la Isla del Soto el 27 de septiembre