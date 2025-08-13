Sanchotello disfruta de sus fiestas

Imagen de la procesión con la imagen de Nuestra Señora de la Asunción celebrada el año pasado.

Los vecinos de Sanchotello llevan días de intensa actividad con juegos para los niños y propuestas deportivas, como la celebración del primer trail, que congregó el pasado viernes a unos setenta corredores.

Propuestas que anuncian que las fiestas de la localidad en honor a la Virgen de la Asunción se acercan. Y es que, aunque la actividad no para, los actos oficiales para inaugurar las celebraciones tendrán lugar el jueves, como víspera de la fiesta, con el pregón de Celia Gómez Hernández y la asociación Aerscyl, además de una posterior tómbola que, como detalla el alcalde, contará con más de 200 regalos y permitirá recaudar fondos.

Celia, joven natural de Sanchotello de 21 años, sufre una enfermedad rara degenerativa neuromuscular que no le ha impedido este año terminar sus estudios de Trabajo Social, como ya contó en LA GACETA. Será, sin duda, uno de los momentos más emotivos de las celebraciones, que congregan cada año a numerosos vecinos e hijos del pueblo.

Los actos centrales de las fiestas están programados para el 15 y 16 de agosto, con actos religiosos por la mañana y música por la noche, además de torneos, juegos infantiles y demás actividades. El domingo, día de cierre, será el de la comida popular y el partido de fútbol de solteros contra casados. Será un día para reposar después de la intensidad de las actividades programadas con anterioridad.

El alcalde, Jero Sánchez, no quiere dejar pasar el agradecimiento a la comisión de festejos por la labor que está realizando a lo largo de todos estos días.

El programa

Hoy

17:00 horas. Juegos en la piscina.

20:30 horas. Actuación del coro 'Voces de mi pueblo'.

23:00 horas. Bingo.

Mañana

19:00 horas. Pregón a cargo de la asociación Aerscyl protagonizado por Celia Gómez Hernández.

23:00 horas. Trío Obsesión y DJ.

Viernes, día 15

13:00 horas. Santa misa y procesión en honor a la Virgen de la Asunción y, después, vino de honor.

16:30 horas. Campeonato de tute.

22:30 horas. Actuación de baile con las más pequeñas del pueblo.

0:00 horas. Orquesta Kalifornia.

Sábado, día 16

13:00 horas. Santa misa y procesión en honor a la Virgen de la Asunción.

16:30 horas. Final del campeonato de tute.

17:30 horas. Día del niño.

23:00 horas. Concurso de disfraces.

0:00 horas. Disco móvil Galaxy.

Domingo, día 17

14:30 horas. Comida popular.

20:00 horas. Partido de solteros contra casados.

Jero Sánchez (alcalde de Sanchotello): «Nos ilusiona mucho la puesta en valor de la necrópolis medieval» Celebra sus primeras fiestas como alcalde y destaca la colaboración de la comisión de festejos, los proyectos del Consistorio y, también, la campaña para conseguir que don Félix, el párroco, se quede en el pueblo. ¿Qué destaca de las fiestas de este año? — Hemos hecho una comisión de festejos que nos aporta mucho trabajo y muchas ideas, con la semana cultural, por ejemplo, con juegos para niños y mayores, que está teniendo mucha participación. Estamos contentos. Y en cuanto al día a día del Ayuntamiento, ¿qué iniciativas plantean? — Se han arreglado dos calles con Planes, la de Cruz Calvario y Majano, y para los siguientes, a ver qué decidimos. También se han hecho mejoras en las piscinas. En cuanto a proyectos, tenemos uno que nos ilusiona muchísimo: un estudio de viabilidad para la puesta en valor de la necrópolis medieval como recurso sostenible. Lo hemos incluido dentro de una petición de subvención y dicen que tenemos una necrópolis completa, que está cerca de la vía verde, del pueblo, y atraería turismo. Tenemos pensado, si conseguimos la subvención, hacer un multiusos restaurando el Ayuntamiento viejo y también tenemos la subvención de Bienes Etnográficos para restaurar un pilar. ¿Hay recogida de firmas en el pueblo para reclamar que el cura se quede? — Nos preocupa el tema de don Félix porque es una persona que se lo ha trabajado mucho. Ha recuperado tradiciones del pueblo e incluso la Cofradía.