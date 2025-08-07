San Lorenzo anima La Zarza de Pumareda

S. Dorado La Zarza de la Pumareda Jueves, 7 de agosto 2025, 05:00 Compartir

Los hijos del pueblo y vecinos de La Zarza de Pumareda exhiben un amplio abanico de iniciativas y rebosan vitalidad durante las aclamadas fiestas de San Lorenzo, durante las cuales se celebra, paralelamente, el X Concurso de Fotografía Digital, así como el torneo de tute, uno de los muchos campeonatos que se disputan.

El multiusos, el teleclub y las escuelas son algunos de los espacios protagonistas de las celebraciones, ya que en el primero se desarrollará el pregón de fiestas, previsto para mañana, una jornada con numerosos actos. El sábado día 9, las peñas recorrerán las calles del municipio de La Zarza ataviadas con sus más asombrosos disfraces, formando un animado pasacalles desde las piscinas y finalizando con una cena a base de pizza. La velada nocturna estará centrada en el pop-rock, recorriendo así grandes géneros musicales, todo ello después de una primera noche con DJ. Y es que cada medianoche, La Zarza de Pumareda se echa a las calles para bailar.

El domingo será el día de las tradiciones y liturgias en honor a San Lorenzo, y el folclore se mostrará con esmero. Los más pequeños podrán disfrutar, el martes día 12, de un tobogán acuático, del cuentacuentos 'Tengo un volcán', de Vanesa Ramos, y de diversos juegos. Princesa pondrá la nota de fiesta nocturna, y la macrodiscoteca Vértice lo hará el lunes, una jornada marcada por la hegemonía de las peñas al son de la charanga La Escala 2.0.

Batucadas, el grupo local DanZar, más música de DJ y hasta la poesía se abrirán paso en los próximos días. El viernes se podrán entregar las fotos del concurso hasta las 13:30 horas en el Ayuntamiento. La proyección 'Recordando el pasado' cubrirá de nostalgia el jueves, y Las Madrinas despedirán las fiestas con su ceremoniosa ofrenda a la Virgen.

Más allá de las fiestas, el sábado 16 habrá una conferencia de Daniel Hernández sobre geología y población, y el lunes 18, la proyección 137 ha, con mesa redonda sobre la España vaciada. Ambos actos tendrán lugar a las 20:00 horas.

El programa

Mañana

17:00 horas. Tenis de mesa.

19:00 horas. Tiro con arco.

22:00 horas. Palabras del alcalde.

22:30 horas. La Zarzalera.

0:00 horas. DJ Dennis.

Sábado, 9

13:00 horas. Exposición de diseño floral: '1.000 flores'.

20:00 horas. Bajada de peñas.

23:30 horas. Pop-rock, con Lasal Band. Después, DJ Tapiz.

Domingo, 10

12:00 horas. Misa y procesión en honor a San Lorenzo.

13:30 horas. Homenaje a Demetrio Martín.

18:30 horas. Tobogán acuático.

0:15 horas. Orquesta Princesa.

Lunes, 11

14:15 horas. Macrodiscoteca.

20:30 horas. Charanga.

Martes, 12

18:00 horas. Cuentacuentos.

20:00 horas. Bailes, grupo local.

20:30 horas. DJ Fer.

21:00 horas. Batucada.

23:30 horas. Ronda poética.

Miércoles, 13

21:00 horas. Parrillada.

23:30 horas. Zarzaprix de peñas.

Jueves, 14

20:00 horas. Proyección.

23:00 horas. X Encuentros Musicales.

Viernes, 15

18:00 horas. Entrega de premios del concurso fotográfico.

19:30 horas. Rosario y ofrenda a la Virgen: Las Madrinas.

Francisco J. Recio, alcalde de La Zarza de Pumareda: «Queremos hacer un mirador en la torre del reloj» Las fiestas son tan solo una pequeña muestra del resultado de un pueblo unido todo el año para mejorar. La Zarza se caracteriza por una asombrosa colaboración vecinal... ¿Es el caso del homenajeado? —Demetrio Martín falleció este año; contribuyó como voluntario a la construcción de poyos, los bancos de piedra, dejando un legado importante en el pueblo y en los caminos por los que solía pasear. Se colocará una placa en su honor en uno de ellos, y su familia estará presente. El voluntariado es el motor de este pueblo; las fiestas también las hacen todos. De hecho, los vecinos han colaborado este año elaborando más de 200 mandalas de ganchillo. ¿Qué novedades hay en el pueblo? —Hemos estrenado hace poco una pantalla digital para publicar avisos y anuncios, como en las grandes ciudades. Está ubicada en la zona del Ayuntamiento, un lugar de paso. En cuanto a los próximos objetivos, seguimos queriendo fomentar el turismo. Actualmente contamos con tres establecimientos rurales: dos albergues y una casa. Trabajamos en equipo e impulsamos actividades para escolares, campamentos deportivos y encuentros a través de un programa de la Unión Europea, con jóvenes de varios países. Además, una de las ideas que tenemos en mente es dar forma a un mirador en la torre del reloj. Más allá del turismo, notamos un gran interés por vivir en el pueblo; de hecho, hay más demanda que oferta de vivienda. También se ha podido habilitar el bar y el telecentro gracias a una subvención de la Diputación. Es un pueblo con buen ambiente durante todo el año. ¿Qué mensaje manda a los vecinos? —Lo más importante es la unión del pueblo; es lo que nos va a hacer crecer. Cada vez viene más gente que quiere vivir aquí. Actualmente hay más demanda de compra de casas que oferta, y es uno de los proyectos que queremos emprender: fomentar el asentamiento de población en nuestro pueblo.