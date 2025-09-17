Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Entrega del cheque a los escolares de San Esteban. TEL

San Esteban de la Sierra entrega cheques para material escolar

El alcalde, Antonio Agustín Labrador, hace entrega de las ayudas por importe de 40 euros a cada uno de los siete escolares de la localidad

TEL

San Esteban de la Sierra

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 22:36

El alcalde de San Esteban de la Sierra, Antonio Agustín Labrador, hizo entrega del cheque de ayuda escolar a los niños del centro escolar del pueblo valorado en 40 euros por alumno. En total, son siete escolares los que acuden a clase en el centro educativo, que espera una ayuda de 8.000 euros de Diputación para poder acondicionar y mejorar la imagen de los baños de las dos plantas del centro. La localidad cuenta también con guardería gratuita para las familias que tiene ya ocho pequeños matriculados.

