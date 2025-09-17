San Esteban de la Sierra entrega cheques para material escolar
El alcalde, Antonio Agustín Labrador, hace entrega de las ayudas por importe de 40 euros a cada uno de los siete escolares de la localidad
TEL
San Esteban de la Sierra
Miércoles, 17 de septiembre 2025, 22:36
El alcalde de San Esteban de la Sierra, Antonio Agustín Labrador, hizo entrega del cheque de ayuda escolar a los niños del centro escolar del pueblo valorado en 40 euros por alumno. En total, son siete escolares los que acuden a clase en el centro educativo, que espera una ayuda de 8.000 euros de Diputación para poder acondicionar y mejorar la imagen de los baños de las dos plantas del centro. La localidad cuenta también con guardería gratuita para las familias que tiene ya ocho pequeños matriculados.
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.