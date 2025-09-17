San Esteban de la Sierra entrega cheques para material escolar El alcalde, Antonio Agustín Labrador, hace entrega de las ayudas por importe de 40 euros a cada uno de los siete escolares de la localidad

El alcalde de San Esteban de la Sierra, Antonio Agustín Labrador, hizo entrega del cheque de ayuda escolar a los niños del centro escolar del pueblo valorado en 40 euros por alumno. En total, son siete escolares los que acuden a clase en el centro educativo, que espera una ayuda de 8.000 euros de Diputación para poder acondicionar y mejorar la imagen de los baños de las dos plantas del centro. La localidad cuenta también con guardería gratuita para las familias que tiene ya ocho pequeños matriculados.