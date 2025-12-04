Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La salmantina Alba Saenc, en el photocall de la gala. @ALBASAENC EN INSTAGRAM

La salmantina Alba Saenc, premiada en la gala TikTok Awards 2025

La joven acudió al evento con un vestido histórico inspirado en la moda escocesa del siglo XVIII

La Gaceta

Salamanca

Jueves, 4 de diciembre 2025, 14:45

La red social TikTok ha premiado a los mejores creadores de contenidos y figuras públicas durante su gala TikTok Awards 2025. Un evento en el que la joven salmantina Alba Saenc fue reconocida en la categoría Educación y Cultura, que distingue en contenido creado con fines divulgativos.

La salmantina, que acumula más de 500 mil seguidores en TikTok y 379 mil en Instagram, se dedica a la creación de contenido vinculado a la historia y el arte, áreas en las que cursa un doble grado. La joven inició su carrera en las redes en 2020 tras la pandemia cuando comenzó a hacer memes con personajes históricos.

En concordancia con su contenido, Saenc optó por acudir a la gala con un vestido históricos verde a cuadros inspirado en la moda esocesa del siglo XVIII, tal como comentó la creador de contenido en sus redes sociales, que aprovechó estos canales para agradecer a su comunidad el apoyo recibido durante los últimos años.

Los ganadores de las distintas categorías fueron elegidos por votación popular a través de la plataforma. En total más de 23 millones de usuarios de la aplicación en España participaron en la selección de los galardonados.

La gala fue presentada por Tamara García y Núria Marín y contó con la asistencia del ministro de Cultura, Ernest Urtasun.

