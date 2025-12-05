Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Enrique Bautista, nuevo alcalde de Saldeana. S. DORADO

Saldeana elige a su nuevo alcalde con el apoyo del PP, Enrique Bautista, de Salamanca Importa

Tras la dimisión del anterior regidor, los dos populares inclinan la balanza hacia este candidato en el pleno de elección

S. Dorado

Saldeana

Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:09

Comenta

Con cinco ediles en total, divididos en dos del PP, dos del PSOE y el recién electo Enrique Bautista, de Salamanca Importa, Saldeana ha elegido en pleno a su nuevo alcalde después de la reciente dimisión del anterior alcalde, Pedro Martín, por las amenazas vertidas sobre su persona. La candidatura del adepto a Salamanca Importa, natural de Hinojosa de Duero, ha prosperado gracias al apoyo de los dos populares, que no habían presentado candidatura.

Los seguidores del nuevo alcalde han expresado su conformismo con ciertas condiciones, animando al nuevo edil a que se mueva e inste a las instituciones públicas para conseguir recursos y mejoras para el municipio.

Dimisiones y renuncias

Durante las últimas semanas también presentó la dimisión de su acta como concejal del PP Trinidad Barrientos y quedó vacante al renunciar la única persona electa por parte del Partido Popular, mientras que el popular Jesús Ortiz tomaba posesión ocupando el puesto del socialista Pedro Martín. Hay que recordar que en municipios como Saldeana, los votos son personales y no van al grupo político que representan. Una situación similar se daba en el PSOE, ya que a la marcha del anterior anterior alcalde se sumó otra renuncia en el mes de enero y los socialistas también quedaban sin personas electas de su lista electoral.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El duro viaje de Susana Díaz a Salamanca: «He intentado olvidarlo porque casi me destroza la vida»
  2. 2 Susto en la avenida de los Maristas por una mujer y su hijo en paradero desconocido
  3. 3 Misterioso mensaje de Yurena por las calles de Salamanca
  4. 4 España se retira de Eurovisión
  5. 5 Fallece el popular empresario salmantino Silvestre Sánchez Sierra
  6. 6 La obra que nunca para en Salamanca
  7. 7 «Sueño con tener vacas y ovejas, pero el lobo...»
  8. 8 Una reforma integral para el último edificio histórico del Rollo
  9. 9 Semana de tensión en Salamanca: un acusado de violación, una paliza con un bate de béisbol y un misterio vial
  10. 10 Los toros se cuelan otra vez en TVE

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Saldeana elige a su nuevo alcalde con el apoyo del PP, Enrique Bautista, de Salamanca Importa

Saldeana elige a su nuevo alcalde con el apoyo del PP, Enrique Bautista, de Salamanca Importa