Saldeana elige a su nuevo alcalde con el apoyo del PP, Enrique Bautista, de Salamanca Importa Tras la dimisión del anterior regidor, los dos populares inclinan la balanza hacia este candidato en el pleno de elección

S. Dorado Saldeana Viernes, 5 de diciembre 2025, 14:09 Comenta Compartir

Con cinco ediles en total, divididos en dos del PP, dos del PSOE y el recién electo Enrique Bautista, de Salamanca Importa, Saldeana ha elegido en pleno a su nuevo alcalde después de la reciente dimisión del anterior alcalde, Pedro Martín, por las amenazas vertidas sobre su persona. La candidatura del adepto a Salamanca Importa, natural de Hinojosa de Duero, ha prosperado gracias al apoyo de los dos populares, que no habían presentado candidatura.

Los seguidores del nuevo alcalde han expresado su conformismo con ciertas condiciones, animando al nuevo edil a que se mueva e inste a las instituciones públicas para conseguir recursos y mejoras para el municipio.

Ampliar Dimisiones y renuncias Durante las últimas semanas también presentó la dimisión de su acta como concejal del PP Trinidad Barrientos y quedó vacante al renunciar la única persona electa por parte del Partido Popular, mientras que el popular Jesús Ortiz tomaba posesión ocupando el puesto del socialista Pedro Martín. Hay que recordar que en municipios como Saldeana, los votos son personales y no van al grupo político que representan. Una situación similar se daba en el PSOE, ya que a la marcha del anterior anterior alcalde se sumó otra renuncia en el mes de enero y los socialistas también quedaban sin personas electas de su lista electoral.