Avanza refuerza los autobuses metropolitanos por las Ferias y Fiestas: guía de servicios y horarios

Los servicios adicionales se implementarán en los municipios de Santa Marta de Tormes, Carbajosa de la Sagrada, Villares de la Reina, San Cristóbal de la Cuesta, Monterrubio de la Sierra, Villamayor y Cabrerizos

Sábado, 6 de septiembre 2025, 10:55

Salamanca se prepara para sus tradicionales Ferias y Fiestas de la Virgen de la Vega y Avanza ha anunciado un refuerzo en las líneas de autobús metropolitano para facilitar el desplazamiento de los vecinos del alfoz hacia la capital. El objetivo es permitir que los habitantes de localidades cercanas puedan participar en los actos festivos sin necesidad de utilizar vehículo privado.

El refuerzo afectará a los municipios de Santa Marta de Tormes, Carbajosa de la Sagrada, Villares de la Reina, San Cristóbal de la Cuesta, Monterrubio de la Sierra, Villamayor y Cabrerizos, con incrementos en las frecuencias de todas las líneas que conectan con Salamanca.

En Santa Marta de Tormes, se sumarán ocho servicios extra el día 8 de septiembre, aumentando a cinco y seis los trayectos adicionales del 9 al 12, y cerrando el 13 con seis y siete servicios más. Carbajosa de la Sagrada contará con seis y siete servicios extra el día 8, y entre el 9 y el 13 se incrementarán los trayectos de forma progresiva hasta alcanzar siete y seis adicionales el último día.

En Cabrerizos, se añadirán entre tres y cinco servicios adicionales según el día, mientras que Villamayor verá incrementos de hasta seis servicios el día 13. Villares de la Reina tendrá refuerzos de hasta seis servicios en ambos sentidos, con ajustes en las líneas que recorren el Polígono de Los Villares y la urbanización Las Bizarricas.

