Salamanca, en el foco de la minería: «Estamos en espera de confirmación oficial» Los trabajos de prospección e investigación en la mina de Villasrubias continúan para confirmar los resultados de los metales encontrados y por ello se ha solicitado una nueva prórroga

D. S. Villasrubias Lunes, 17 de noviembre 2025, 21:06 | Actualizado 21:19h.

Los trabajos de investigación de la futura mina de Villasrubias continúan adelante. La empresa encargada de las prospecciones, Technology Metals Europe, sigue realizando los trabajos de sondeos sobre los que se solicitó hace unos meses la prórroga extraordinaria de la licencia de esta mina. «Estamos en espera de confirmación oficial, aunque se nos ha dado traslado ya del informe positivo del Ministerio de Medio Ambiente, así como del Instituto geológico y minero de España», señala el director de la compañía, Jorge Gil, a LA GACETA.

Gil detalla que los últimos trabajos que se están realizando en este punto de la provincia son la campaña geoquímica del suelo, tal y como marca el plan de labores aprobado por las administraciones públicas. «En este análisis esperamos que amplíe el resultado de los sondeos ya realizados en su momentos y sí se contempla una nueva campaña de sondeos, pero después de conocer estos resultados», apunta Gil.

El director de la compañía describe en qué consiste ese estudio geoquímico: «Se hace un agujero de 50 centímetros y se extrae un poco de tierra al que se le hace un tratamiento antes de enviar al laboratorio. Estos agujeros se hacen cada x metros y se tapan al momento». Posteriormente, la geóloga que trabaja en esta compañía marca la ubicación en un GPS y así se realiza el área de investigación a analizar. «Podemos decir que es un mapeo de la zona», indica Jorge Gil.

Tras la primera campaña realizada en esta mina de Villasrubias, las piezas analizadas señalaron la presencia de estaño, wolframio, litio y tantalita con ppm (partes por millón) del famoso coltán en niveles similares a los hallados en yacimientos de explotaciones de ese material en África, lo que hace destacar esta zona de la provincia salmantina de cara a las compañías mineras. «Sigue siendo un recurso principalmente de litio, pero la presencia estos otros elementos nos hacen pensar en que pueda ser un yacimiento polimetálico que permitiría aprovecharlos, aunque en menor medida que un yacimiento de un solo elemento», explica Gil, lo que podría significar «una mayor viabilidad económica con otros recursos minerales destinados a la construcción, a la industria quirúrgica y metálica, el litio o el coltán que tan demandado está con las nuevas tecnologías».

Jorge Gil apunta a que si Villasrubias llegara a ser un yacimiento polimetálico «eso ayudaría a aliviar el pasivo ambiental de la explotación y aprovechar la cantidad de residuos que puedan generarse, lo que sería además muy atractivo». Desde la compañía minera son prudentes y esperan que los estudios que se van realizando confirmen los datos.

