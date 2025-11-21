'Sal a jugar', el nuevo mural de Santa Marta de Tormes

EÑE Santa Marta de Tormes Viernes, 21 de noviembre 2025, 19:43 Comenta Compartir

La localidad de Santa Marta de Tormes continúa ampliando su galería de arte urbano con un nuevo mural que ya luce en una de las paredes de la calle Félix Rodríguez de la Fuente, próximo al Museo de la Moto y el Edificio Sociocultural. El título de la obra es 'Sal a jugar' y el responsable de este nuevo tesoro artístico es Jorge Merino, más conocido como Nego.

El artista que ahora se ha sumado con una obra a la galería urbana de Santa Marta de Tormes fue el ganador del II Festival de Arte Urbano que se celebró el pasado mes de mayo en el municipio organizado por el Consistorio y que, además de un premio económico, ofrecía al ganador la posibilidad de volver a plasmar su arte en otra pared del municipio.

El mural recién estrenado representa a un niño que observa divertido a los peatones con un coche de juguete en la mano. Utilizando la técnica del trampantojo, el artista crea la ilusión de que el niño va a atravesar la pared para salir a jugar.

Más allá de lo estrictamente figurativo, Nego explica que «el niño invita a volver a lo básico, a lo que nos despertaba curiosidad y alegría cuando éramos pequeños. Algo que hoy en día parece perdido entre tantas pantallas. La obra es una llamada a la espontaneidad, la imaginación y la desconexión de la rutina adulta. Es como si el niño nos recordara que la curiosidad sigue ahí, solo hace falta salir a jugar de nuevo».

El concejal de Juventud, Norberto Flores, ha querido visitar la nueva obra acompañado por el artista que como ha remarcado, «no solo ha ganado el festival de Santa Marta, sino que es un artista consolidado y reconocido que ha plasmado su arte en el municipio en tres ocasiones».

En efecto, Nego participó en las dos ediciones del festival logrando el tercer puesto en la primera convocatoria con su obra 'Music', y alzándose con el primer premio este año con 'Descubriendo', un mural también protagonizado por un niño, algo recurrente en su obra ya que, como reconoció el propio artista, «intento dejar mensajes positivos y, al final, en la infancia todo es positivo».

Santa Marta de Tormes se ha convertido en todo un referente en el arte urbano ya que, además de las dos ediciones del festival, que han sumado 30 murales a la galería del municipio, también hay que añadir la Ruta de los Murales, que cuenta con un total de 48 obras, y el recorrido de 'Los puentes del arte', que acumula un total de cinco.

«Con este tipo de iniciativas hemos logrado que Santa Marta sea un auténtico museo al aire libre ya que no solo hablamos de arte mural, que ya es una seña de identidad nuestra, sino también de las esculturas de la Ruta de Arte Emboscado y la Ruta de los Bichos», ha puntualizado Norberto Flores.