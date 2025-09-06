Sabor a tradición en Miranda

D. Sánchez Miranda del Castañar Sábado, 6 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

La localidad de Miranda del Castañar se prepara para celebrar las fiestas en honor a su patrona, la Virgen de la Cuesta. Unas fechas entrañables en las que vecinos y visitantes se reencuentran para dar vida a las tradiciones serranas, sin olvidar la diversión y la alegría que estos días inundan cada rincón del municipio.

Miranda del Castañar comienza hoy la primera de las cuatro jornadas festivas que se extenderán hasta el próximo martes. Uno de los momentos más destacados será el pregón y traslado de la imagen de la Virgen en la tarde del domingo 7 de septiembre. La elegida para ser la voz de los mirandeños será Teresa Sánchez Juanes, natural de la localidad y que ejerce la abogacía en Salamanca desde hace más de treinta años. Tras su discurso, a las 19:00 horas, los danzarines, mozas, priostes, integrantes de la cofradía y de la Corporación Municipal, junto con los vecinos, realizarán el traslado de la Virgen desde la ermita hasta la iglesia parroquial. Con la caída de la noche, a la luz de los candiles de aceite, este momento adquiere un tono especial y muy emotivo para los vecinos.

La Virgen de la Cuesta será nuevamente protagonista al día siguiente, ya en horario matinal, a las 12:00 horas, con la misa, bailes y ofertorio que tendrán lugar en el Llano de la iglesia de Santiago y San Ginés de Arlés.

La música será otra de las patas fundamentales del programa festivo de este 2025, con propuestas para todos los públicos y gustos: desde el arte flamenco que traerá a Miranda el cantante Sergio Lucas, pasando por la charanga 'El Bombazo' y dejándose seducir por los ritmos de Folk On Crest, hasta las orquestas Compás y Voltaje Nova Show, que, junto a DJ Pato y Adrimartd, alargarán las noches de este arranque del noveno mes del año hasta bien entrada la madrugada.

Los toros tendrán su espacio en la agenda del día 9 de septiembre, a partir de las 18:30 horas, con la novillada picada con tres astados de la ganadería de Guadalest para el novillero José María Trigueros.

Ampliar Manuel González, alcalde: «Vamos a colocar nuevos filtros en el depósito» El incansable trabajo municipal no descansa ni siquiera con las fiestas locales, según el alcalde Manuel González ¿Qué destacaría del programa festivo? —Tenemos un programa muy completo, tratando de ofrecer actividades lúdicas para todos los vecinos. Por ejemplo, hoy tenemos la inauguración de las peñas, y mañana, día 7, al anochecer, haremos la subida de la Virgen con la luz de los candiles. Sin olvidar que, en la mañana del día siguiente, tendrá lugar la misa y la procesión, para a continuación realizar los bailes como se hacían hace 300 años, con 8 mozos y 8 mozas, aunque hay más jóvenes que quieren participar. Todo ello, sin olvidar los conciertos de música, las orquestas y las discotecas móviles que animarán las noches. ¿Por qué se ha elegido a Teresa Sánchez como pregonera? —Teresa nació y se crió aquí. Siempre ha participado en todo, se ofrece voluntaria para todas las actividades, y decidimos que había que premiar a personas que ayudan y dan todo por su pueblo. ¿Qué proyectos se han llevado a cabo en el último año? —Hemos culminado las obras que estaban en marcha y vamos a comenzar con la instalación de unos filtros en el depósito de agua. También vamos a licitar las obras de dos calles importantes, con más de 200.000 euros, a través de los Planes Provinciales. Además, estamos mejorando las bocas de riego del casco urbano, cambiándolas por unas nuevas para que tengan más presión.

El programa

Sábado, 3

12:00 horas. Ruta de bares con charanga El Bombazo.

14:30 horas. Comida popular en la Plaza de Toros.

20:00 horas. Concierto de Sergio Lucas.

23:30 horas. Inauguración de peñas.

1:00 horas. Disco móvil DJ Pato.

Domingo, 7

11:00 horas. Juegos hinchables y fiesta de la espuma.

19:00 horas. Pregón de Teresa Sánchez Juanes. A continuación, bajada a la ermita para subir a la Virgen hasta la iglesia.

20:30 horas. Vísperas y procesión.

0:30 horas. Orquesta Musical Compás.

Lunes, 8

12:00 horas. Misa, danzas y ofertorio.

20:00 horas. Concierto Folk On Crest en el Llano de la iglesia.

0:30 horas. Orquesta Voltaje Nova Show.

Martes, 9

8:30 horas. Extensión de la arena en la plaza.

12:00 horas. Quedada para esperar a los novillos.

18:30 horas. Novillada picada en la plaza.

23:00 horas. Disco móvil Adrimatd.

Miércoles, 10

8:00 horas. Desmontaje de la plaza y retirada de arena.

21:30 horas. Tradicional cena de la carne de toro.