Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Visita a San Esteban de un grupo de la Universidad de la Experiencia.

La ruta de los esgrafiados de San Esteban de la Sierra alcanza los 3.000 visitantes

Inaugurada el pasado mes de mayo, cuenta con quince puntos, que crecerán con nuevos proyectos

TEL

San Esteban de la Sierra

Lunes, 27 de octubre 2025, 19:13

Comenta

Más de 3.000 personas han visitado ya la ruta de los esgrafiados serranos de SanEsteban de la Sierra desde que se pusiera en marcha el pasado mes de mayo. Así lo atestiguan los datos hechos públicos por el Ayuntamiento de la localidad, que ve reconocida de esta manera su apuesta por la promoción del patrimonio cultural.

Tal y como señala el alcalde, Antonio Labrador: «Hemos registrado 3.500 visitas aproximadas al pueblo lo que significa que al menos en parte, estas personas han conocido la ruta que transcurre por algunas de las calles principales». Son quince los esgrafiados que forman parte de la ruta, pero el objetivo es seguir ampliando el número con otros diseños que ya están en proyecto con la idea, entre otras, de seguir atrayendo visitas a San Esteban. Entre ellos figuran 58 alumnos de la Universidad de la Experiencia, que también visitaron el centro del aceite.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Movilización en Villamayor por una riña entre vecinos, con un cuchillo y un palo de por medio, que acaba con dos heridos y denuncias cruzadas
  2. 2 Fallece el histórico socialista y actual edil de Topas, José Antonio Galante Patiño
  3. 3 Fallece el exconcejal Arturo Santos Borbujo
  4. 4 Los dos pueblos de Salamanca en los que más ha llovido, aparte de la capital, este sábado
  5. 5 Consulta todos los precios y cotizaciones de la Lonja de Salamanca este lunes 27 de octubre
  6. 6 Robó un generador en Cabezuela y acabó amenazando al dueño con un destornillador: su condena 61
  7. 7 Emotiva vuelta a clase de Julio Norte tras la terrible cornada de San Agustín de Guadalix
  8. 8 La tribuna sobre la Gran Vía: esta es la historia de las escaleras de la Riojana
  9. 9 Los puntos negros en las carreteras nacionales de la provincia se reducen a la mitad
  10. 10 El mercado inmobiliario de Salamanca: pisos a menos de la mitad de precio que en Madrid y alquileres 400 &euro; más bajos

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca La ruta de los esgrafiados de San Esteban de la Sierra alcanza los 3.000 visitantes

La ruta de los esgrafiados de San Esteban de la Sierra alcanza los 3.000 visitantes