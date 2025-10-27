La ruta de los esgrafiados de San Esteban de la Sierra alcanza los 3.000 visitantes Inaugurada el pasado mes de mayo, cuenta con quince puntos, que crecerán con nuevos proyectos

Más de 3.000 personas han visitado ya la ruta de los esgrafiados serranos de SanEsteban de la Sierra desde que se pusiera en marcha el pasado mes de mayo. Así lo atestiguan los datos hechos públicos por el Ayuntamiento de la localidad, que ve reconocida de esta manera su apuesta por la promoción del patrimonio cultural.

Tal y como señala el alcalde, Antonio Labrador: «Hemos registrado 3.500 visitas aproximadas al pueblo lo que significa que al menos en parte, estas personas han conocido la ruta que transcurre por algunas de las calles principales». Son quince los esgrafiados que forman parte de la ruta, pero el objetivo es seguir ampliando el número con otros diseños que ya están en proyecto con la idea, entre otras, de seguir atrayendo visitas a San Esteban. Entre ellos figuran 58 alumnos de la Universidad de la Experiencia, que también visitaron el centro del aceite.