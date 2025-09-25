Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El alcalde de Guijuelo le hizo entrega de una placa. TEL

Rufino Ingelmo, nuevo centenario en el municipio de Guijuelo

Celebró sus cien años en la pedanía de Palacios de Salvatierra con presencia del alcalde de Guijuelo, Roberto Martín

TEL

Guijuelo

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:10

El municipio de Guijuelo ha sumado un centenario más con la llegada a los cien años del señor Rufino Ingelmo Crego en la pedanía de Palacios de Salvatierra. El alcalde, Roberto Martín, acompañado del edil Roberto Hernández Garabaya, le hizo entrega de una placa conmemorativa de la ocasión durante la celebración de su cumpleaños en una fiesta que congregó a familiares y vecinos, que no quisieron perderse la ocasión.

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Por qué están engalanadas las calles del centro?
  2. 2 El burdel chino de la avenida de Portugal llega a la Audiencia con la principal implicada en rebeldía
  3. 3 Trasladado de urgencia al Hospital un trabajador herido al caer de altura de dos metros en la zona de Guijuelo
  4. 4 Confusión con las ayudas agrarias por incendios: el Ministerio no menciona a Cipérez en el proyecto... pero dice que sí se beneficiará
  5. 5 Derribo final para culminar la urbanización de la avenida de Salamanca
  6. 6 Lío con la zona peatonal: las multas se frenan hasta el 1 de octubre
  7. 7 350 coches al día en el Calasanz, 65 en el San Estanislao
  8. 8 El 98% de los vehículos tiene permiso de acceso a la zona peatonal
  9. 9 La Guardia Civil halla sin vida el cuerpo de un anciano desaparecido en Tábara
  10. 10 Fallece Manolo Peña, delantero de la UDS en la década de los noventa

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Rufino Ingelmo, nuevo centenario en el municipio de Guijuelo

Rufino Ingelmo, nuevo centenario en el municipio de Guijuelo