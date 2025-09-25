Rufino Ingelmo, nuevo centenario en el municipio de Guijuelo Celebró sus cien años en la pedanía de Palacios de Salvatierra con presencia del alcalde de Guijuelo, Roberto Martín

El municipio de Guijuelo ha sumado un centenario más con la llegada a los cien años del señor Rufino Ingelmo Crego en la pedanía de Palacios de Salvatierra. El alcalde, Roberto Martín, acompañado del edil Roberto Hernández Garabaya, le hizo entrega de una placa conmemorativa de la ocasión durante la celebración de su cumpleaños en una fiesta que congregó a familiares y vecinos, que no quisieron perderse la ocasión.

