Robótica, teatro y danza, en la oferta cultural de Villares de la Reina

El Ayuntamiento de Villares de la Reina ha abierto el plazo de inscripciones para las actividades culturales del curso 2025/2026, que se mantendrá abierto hasta el 19 de septiembre. Este año, la programación incluye una amplia variedad de propuestas para todas las edades y gustos, desde la música, el teatro y la danza, hasta talleres de manualidades, pintura, restauración de muebles y nuevas tecnologías.

Con estas iniciativas, el Consistorio busca fomentar la creatividad artística, el aprendizaje práctico y la participación ciudadana, al tiempo que refuerza la convivencia y la interacción entre vecinos. Las clases comenzarán el 3 de octubre y se prolongarán hasta la última semana de mayo, siguiendo el calendario escolar. Cada curso tiene una duración de 30 días, organizados en trimestres para facilitar la planificación de los alumnos y sus familias.

La oferta semanal incluye propuestas muy diversas. Los lunes se impartirán cursos de cartonaje, donde los participantes aprenderán a crear cajas y elementos decorativos a partir de papel y cartón; crochet y ganchillo para principiantes, enfocado en desarrollar destrezas manuales; teatro para mayores de 16 años, centrado en interpretación, expresión corporal y trabajo en equipo; canto y percusión; bailes charros, con grupos de iniciación y perfeccionamiento que se desarrollarán en el centro Luis Tristán; o robótica para mayores de 6 años.

Los martes destacan clases de pintura al óleo, donde los alumnos trabajarán técnicas de color, perspectiva y composición; decorado textil y patchwork para principiantes, centrado en la creación de piezas decorativas; crochet avanzado, para quienes deseen perfeccionar sus habilidades; y mecanografía para niños a partir de siete años, con el objetivo de mejorar velocidad y precisión al escribir en teclado.

Los miércoles se impartirán patchwork avanzado, sevillanas en niveles de iniciación y avanzado, y bailes latinos. Los jueves se ofrecerán bailes de salón en iniciación e intermedio, informática para niños, jóvenes y adultos, corte y confección avanzado, encaje de bolillos, restauración de muebles y crochet avanzado. Finalmente, los viernes los vecinos podrán asistir a cursos de bordado charro y corte y confección para principiantes, donde aprenderán a confeccionar y personalizar sus propias prendas.

Los precios de las actividades varían entre 11 y 25 euros al mes, dependiendo de la propuesta, con posibilidad de pago trimestral a precios reducidos. Algunas actividades, como el encaje de bolillos, están subvencionadas por la Diputación de Salamanca y, por lo tanto, son gratuitas.

Para que cada actividad pueda desarrollarse se requiere un mínimo de diez participantes. Los interesados pueden solicitar más información en la biblioteca municipal, en horario de 9:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 horas, y entregar las inscripciones preferentemente por registro o de manera presencial.

Taller de mecanografía, como novedad

Una de las novedades de este curso es el taller de mecanografía para personas a partir de siete años. La actividad, adaptada a todo tipo de niveles, está prevista que se imparta los martes de 18:00 a 19:00 horas en el aula de informática de la biblioteca. Tiene como objetivo mejorar la velocidad y precisión al teclear.