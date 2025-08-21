Ritmo frenético en Aldeadávila de la Ribera

S. Dorado Aldeadávila Jueves, 21 de agosto 2025, 05:00 Compartir

El toro da forma a la programación de San Bartolo de Aldeadávila de la Ribera cada año, junto al majestuoso e imponente caballo. La vaquilla del aguardiente del lunes 25 de agosto marca días de apartado tradicional, chocolatada para desayunar temprano y encierros a caballo, todo ello para disfrutar de tardes de novilladas hasta el jueves 28, sin descanso.

Así, cuatro novillos de Rollanejo, de El Cubo de Don Sancho, abrirán el día 25 para Álvaro Briones, de Yecla de Yeltes, y Fernando Vanegas, triunfador del Certamen Club Cocherito de Bilbao, perteneciente a la Escuela de Tauromaquia de Salamanca. Cuatro novillos de Valdeflores serán los protagonistas del día 26, de cara a la actuación de Noel García y César Martínez, de las escuelas de Salamanca y Madrid, respectivamente.

El miércoles 27, los novillos de Los Bayones mostrarán su poderío en el encierro para ser lidiados por la tarde por Diego Mateos, de la Escuela de Tauromaquia de Salamanca y triunfador de la feria en 2024, y Daniel Artazos, de la escuela de Valencia. Las sueltas de una vaquilla al finalizar estos eventos son un añadido más para una completa programación en la que no falta nada.

San Bartolo redondea su ritmo taurino el jueves 28 con cuatro novillos de Valrubio para Álvaro Rojo y Samuel Castrejón, de las escuelas de Salamanca y Madrid.

Entre la excelsa lista de actividades y citas lúdicas de esta edición, el desfile de carrozas de la noche del domingo 24 deja cuantiosos premios en metálico de 1.600 euros, 1.350 euros, 1.100 euros, 975 euros, 650 euros, 400 euros, 275 euros, 150 euros y 125 euros a partir del noveno premio, además de otros destinados a la animación, el vestuario y el esfuerzo, los tres dotados con 325 euros cada uno. Las fiestas, tanto diurnas como nocturnas, no tienen parangón, y hasta el deporte se abre paso.

Ampliar Florentino García, alcalde: «Hemos adquirido una nueva embotelladora para la almazara» El Ayuntamiento de la localidad destaca un variado programa festivo y realiza proyectos para mejorar el día a día de los vecinos. ¿Qué destacaría del programa festivo de este año? —Hemos trabajado para que todos los públicos tengan su momento, pensando en todos los vecinos, desde los pequeños hasta los mayores. Una parte destacada serán los encierros, tan arraigados en estas fechas, pero como novedad está la presencia de la orquesta Vulkano Show y de los atletas olímpicos Martín Fiz y Lorena Martín en la carrera solidaria, que para nosotros es un auténtico honor. ¿Qué obras y proyectos se han realizado en los últimos meses? —Hemos ejecutado obras de abastecimiento y saneamiento en varias calles, y queremos continuar con la mejora de la accesibilidad, por ejemplo, en el ayuntamiento colocando un ascensor. Otro aspecto importante es el cambio de luminarias y la instalación de nuevas, como en el paseo entre Corporario y Masueco. En las residencias también hemos actuado, colocando aire acondicionado en ambas para el bienestar de nuestros mayores. Me gustaría poner en relieve la adquisición para la almazara de una nueva máquina de embotellar, con más prestaciones y mayor capacidad de producción. Próximamente queremos adquirir una desbrozadora de alta producción, muy demandada por el pueblo. ¿Qué mensaje daría de cara a las celebraciones? —Que disfruten con responsabilidad, respeto y alegría estos días.

El programa

Miércoles, 21

12:00 horas: rampa de agua.

13:00 horas: bueyada infantil.

17:30 horas: fiesta de la espuma.

23:00 horas: capea nocturna y DJ.

Viernes, 22

23:00 horas: desfile de peñas.

0:00 horas: verbena.

Sábado, 23

9:30 horas: carrera solidaria.

11:00 horas: toreo de salón.

13:00 horas: comida de peñas.

17:30 horas: color fest y más.

20:00 horas: bajada del santo.

23:00 horas: reina y damas.

Domingo, 24

13:00 horas: misa y procesión.

20:00 horas: canción española.

23:00 horas: desfile de carrozas.

Lunes, 25

7:00 horas: vaquilla y charanga.

9:00 horas: encierro a caballo.

18:30 horas: novillada.

0:00 horas: verbena.

Martes, 26

9:00 horas: encierro a caballo.

18:30 horas: novillada.

22:30 horas: el Niño de Boadilla.

0:00 horas: orquesta Cañón.

Miércoles, 27

9:00 horas: encierro a caballo.

18:30 horas: novillada.

0:00 horas: orquesta Tango.

Jueves, 28

9:00 horas: encierro a caballo.

18:30 horas: novillada.

23:00 horas: entierro de la sardina.

