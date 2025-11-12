Revalidando las fronteras entre España y Portugal

D. S. Vilar Formoso Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:51 Comenta Compartir

La localidad portuguesa de Vilar Formoso fue el escenario este miércoles de una tradición llena de historia y de fuerte carga simbólica: la firma de mugas, el acuerdo que reafirma la frontera entre ambos países, entre España y Portugal. «Se trata de una cita en la que se vuelve a poner de manifiesto la importancia de trabajar codo con codo, como así hacemos a diario, entre los pueblos limítrofes de la frontera hispanolusa de Fuentes de Oñoro», aseguraba la alcaldesa de Fuentes de Oñoro, Laura Vicente, quien insistió en la idea de que «para tener un futuro próspero, tenemos que seguir como un mismo territorio, asentado en dos países».

Además de la regidora oñorense, alcaldes de otros municipios como los de La Alameda de Gardón, Lorenzo Patino, Aldea del Obispo, Rosa Baz, o el teniente de alcalde de Espeja, Óscar Martín, acudieron a este acto de firma que se celebra de manera alternativa cada año en uno de los municipios que conforman esta zona de La Raya. Cabe recordar que este tipo de acto se llevan a cabo también durante estos días en otras zonas limítrofes tanto de la provincia salmantina como de la vertiente zamorana. Por parte de Portugal, acudió a la cita el presidente del concejo luso de Almeida, António Machado, y como anfitrión actuó el nuevo presidente de la Junta de Freguesía de Vilar Formoso, Paulo Damasceno.

Todo nació con el Tratado de Límites entre España y Portugal, firmado en Lisboa en 1864, que delimitaba los limites geográficos entre ambos y que supusieron la instalación de más de 5.000 hitos que marcaban la división de cada país. Con esta firma, los municipios de ambos lados reafirmaban su compromiso en mantener la frontera, tal y como estaba establecido en el acuerdo y que recibió el nombre de «mugas», es decir, un mojón, término o límite.

Desde entonces, de manera anual, este acto de firma reafirma la buena voluntad entre los vecinos de los municipios que conforman esta zona fronteriza, aunque en la actual tiene una parte mayor de simbólico que en los tiempos pasados en los que se debía comprobar que los hitos se mantenían en el punto exacto que marcaba el tratado entre los dos países y en que se especificaban también la delimitaciones de las cuencas hidrográficas que atraviesan ambas naciones.