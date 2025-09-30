El reto viral de defecar dentro del agua obliga a cierres puntuales En Carbajosa de la Sagrada, los incidentes fueron limitados a dos días

La temporada de piscinas municipales también ha tenido que enfrentarse a un fenómeno preocupante. El llamado reto viral de defecar en piscinas ha obligado a aplicar cierres puntuales en distintas localidades para garantizar la higiene y el correcto funcionamiento de las instalaciones.

En Villares de la Reina, la piscina grande tuvo que cerrarse en dos ocasiones, mientras que la piscina pequeña también interrumpió el servicio hasta en cuatro ocasiones, aunque desde el Consistorio piensan que fue «por motivos ajenos al reto».

En Carbajosa de la Sagrada, los incidentes fueron limitados a dos días, coincidiendo con las últimas horas de apertura. El equipo de Gobierno explica que «la seguridad, la limpieza y el mantenimiento continuo de las instalaciones son nuestra prioridad, por lo que actuamos de inmediato ante cualquier incidencia y reforzamos la vigilancia para prevenir su repetición».

En Cabrerizos, cuya piscina fue la primera en abrir la temporada, también registró esta situación «en una de las primeras jornadas de baño a última hora de la tarde», explica el alcalde, Claudio del Río.