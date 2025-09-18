Respaldo institucional para convertir a Béjar en un punto de encuentro para jóvenes artistas El Consistorio apoya la apuesta de Antonio Hoya para abrir fábricas textiles como espacios artísticos. Tras «Novena a Béjar», prepara un festival de arte contemporáneo con estancias para estudiantes.

TEL Béjar Jueves, 18 de septiembre 2025, 06:30 Comenta Compartir

El proyecto promovido por el joven Antonio Hoya en la ciudad de Béjar cuenta ya con el respaldo institucional necesario para dar los primeros pasos encaminados a convertir a Béjar en un punto de encuentro para jóvenes artistas.

La finalización de la exposición «Novena a Béjar» abre una nueva fase en ese proyecto gracias al apoyo obtenido a nivel social con más de medio millar de visitas en la antigua fábrica Cobhiltex ubicada junto al río Cuerpo de Hombre.

La propuesta del joven Antonio Hoya supone la puesta en marcha de un festival de arte contemporáneo para facilitar estancias en Béjar a jóvenes estudiantes recién licenciados en Bellas Artes en facultades de toda España. La idea es las antiguas fábricas textiles cerradas sean reabiertas a modo de espacios de encuentro para la creación artística para dinamizar la ciudad y crear conexiones.

«Mi compromiso con Béjar sigue adelante, pero es necesario que se impliquen más personas. He empezado a tejer una red de conexiones con mucha gente de Béjar y de fuera para que funcione el proyecto. Resta hablar con propietarios y ayuntamiento, ha afirmado.

En este sentido, el Ayuntamiento de Béjar ha asegurado que apoya esa iniciativa porque supone una puesta en valor del patrimonio industrial. «Hemos acompañado a Antonio Hoya en todas las actividades relacionadas con su proyecto» ha afirmado la concejala de Turismo, Ana Vicente, para recordar que el equipo de gobierno estableció, en la anterior legislatura, contactos con colectivos que trabajan con artistas jóvenes y que impulsan el arte contemporáneo. «Estamos estudiando distintas medidas respecto a este tema, y así incluir en los próximos presupuestos partidas destinadas a este fin», ha avanzado la concejala.

En cuanto a la exposición «Novena a Béjar, Antonio Hoya ha realizado un balance «altamente positivo» por haber sido algo más que una exposición. «Ha sido un acontecimiento cultural que ha reactivado la memoria colectiva y abierto un debate necesario sobre el futuro de la ciudad». «Cierra un ciclo, pero abre otro en el que los bejaranos comienzan a percibir una efervescencia cultural y se consolida como un ejemplo de cómo la memoria, el arte y la comunidad pueden unirse para proyectar futuro».